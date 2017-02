Busfahrer wehrt Raubversuch ab

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (dst) Couragiert hat ein Busfahrer des kreiseigenen Verkehrsbetriebs ORP am Sonnabend einen Raub verhindert. Nach der Fahrt von Neustadt nach Neuruppin hatte der letzte Fahrgast an der Endstation Rheinsberger Tor den 61-jährigen Fahrer mit einem Messer bedroht und nach Bargeld verlangt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, schlug der Fahrer dem Räuber jedoch das Messer aus der Hand und verletzte sich dabei. Gleichwohl ergriff der anfangs unbekannte Mann die Flucht.

Nach intensiven Ermittlungen konnte ein 22-Jähriger als Tatverdächtiger ausgemacht werden. Dieser war in der Vergangenheit bereits wegen räuberischen Diebstahls, gefährlicher Körperverletzung, Brandstiftung und Drogendelikten aufgefallen. Beamte fanden den Neuruppiner bei dessen Freundin und nahmen ihn fest. Dabei stand er offensichtlich unter Einfluss von Alkohol und anderen Drogen, weshalb ihm der Amtsarzt Blut abnahm.

Noch am Sonntag wurde der Tatverdächtige in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Neuruppin einem Richter am Amtsgericht der Fontanestadt vorgeführt. Dieser erließ und verkündete einen Haftbefehl. Nun wartet der 22-jährige in einer Justizvollzugsanstalt auf die fällige Gerichtsverhandlung.