Fürstentag im Slawendorf

Brandenburg (MZV) In der Heveller Schenke im Slawendorf findet am kommenden Samstag, 11. Februar, der nächste Fürstentag statt. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr. Auf Basis der bekannten "Sagenschmiede" wurde dieses kurzweilige Stück Theater entworfen. Fünf Darsteller bieten Einblick in das Treiben am Hofe des Fürsten Pribislaw Heinrich. Der Herr der Havelslawen lädt zu "Vorspeise, Hauptgang und Komp(l)ott" in sein Zelt. Sachsen und Slawen sollen sich endlich versöhnen. Die Besucher erwartet ein mittelalterliches Krimi-Dinner der besonderen Art mit reichlich Schauspiel, Speis und Trank. Ein Drei-Gänge-Menü mit Begrüßungstrunk im Wert von 59 Euro pro Person. Einlass ist ab 18 Uhr. Anmeldungen zum Slawentag sind unter kontakt@zeitreise-brandenburg.de notwendig.