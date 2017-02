Jugendamt prüft 285 Fälle

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) 285 Mal gingen Mitarbeiter des Jugendamtes im vergangenen Jahr Mitteilungen nach, in denen Menschen um das Wohl eines Kindes fürchteten. Die Zahl der Meldungen steigt, weil die Sensibilität für das Thema wächst, bestätigt Cornelia Scheplitz, Abteilungsleiterin im Amt für Jugend und Soziales.

Die Zahlen erzählen nicht die ganze Wahrheit. 285 Meldungen über eine vermutete Kindeswohlgefährdung gingen im Jahr 2016 im Jugendamt ein. Im Vergleich zu 102 Meldungen im Jahr 2015 ist diese Zahl extrem gestiegen. Cornelia Scheplitz, Leiterin der Abteilung Jugend, Familie und Soziale Dienste führt dies auf verschiedene Gründe zurück.

Einerseits habe sich die statistische Erfassung verändert: Wiederholt gemeldete Familien werden seit 2016 stets neu aufgenommen, zudem wird jedes Kind einer gemeldeten Familie extra vermerkt. Soll heißen: 285 Meldungen lassen nicht auf 285 betroffene Kinder schließen, da einige Familien mehrfach auftauchen. Andererseits seien viele Menschen sensibler und wachsamer geworden und eher bereit, sich mit einem Verdacht an das Jugendamt zu wenden. "Frankfurt liegt damit im bundesweiten Trend", sagt Cornelia Scheplitz, "wir sehen das positiv, weil es das sichere Aufwachsen von Kindern gewährleistet."

Am stärksten gefährdet ist die Altersgruppe der Unter-Drei-Jährigen (98 Meldungen). "Sie können sich nicht wehren und sind auf den Schutz der Erwachsenen angewiesen", so Cornelia Scheplitz. Auch um das Gefährdungspotential möglichst gering zu halten, gibt es seit 2009 den Babybesuchsdienst unter dem Dach des Gesundheitsamtes als Präventionsangebot für Familien.

Die meisten Meldungen kamen von Nachbarn und Bekannten (58), gefolgt von anonymen Mitteilungen (48) und Hinweisen von Polizei und Staatsanwaltschaft (39). Weitere Meldungen kamen aus Kitas, Schulen, dem medizinischen Bereich, Beratungsstellen und von Jugendhilfe-Trägern. Zwei Minderjährige haben sich selbst gemeldet und um Hilfe gebeten.

Jeder Verdachtsfall wird von den zwölf Mitarbeitern des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) sofort überprüft, in Einzelfällen - wenn es beispielsweise bereits gewalttätige Auseinandersetzungen im Vorfeld gab - auch mit Unterstützung der Polizei. Diese Hausbesuche, zu denen die Sozialarbeiter stets zu zweit aufbrechen, erschweren zwar die Organisation des Arbeitsalltags, sind aber unumgänglich, erklärt ASD-Gruppenleiter Matthias Donath.

2016 wurden 73 latente und 43 akute Kindeswohlgefährdungen festgestellt. 86 Mal wurden Kinder vernachlässigt, 30 Mal psychisch und elf Mal körperlich misshandelt. In 51 Fällen gab es keinen Handlungsbedarf. Drei Kinder mussten sofort aus ihren Familien herausgenommen und in sogenannten Inobhutnahmestellen untergebracht werden. "Das ist aber die Ausnahme", sagt Cornelia Scheplitz. In den meisten Fällen werden den Familien Hilfsangebote unterbreitet.

Diese reichen von der Erziehungsberatung über ambulante Betreuung durch Jugendhilfeträger bis zur stationären Unterbringung der Kinder in Heimen, Jugend-Wohngemeinschaften oder bei Pflegeeltern."Die meisten Familien sind zur Zusammenarbeit bereit", sagt der Sozialarbeiter Matthias Donath. Lediglich in acht Fällen mussten die Maßnahmen vom Familiengericht angeordnet werden.

Eine besondere Herausforderung sei auch die zunehmende Betreuung von Familien mit Migrationshintergrund, berichtet Cornelia Scheplitz weiter. Dazu gehören polnische Bürger, die in Frankfurt leben, aber auch Flüchtlinge, die nach Abschluss ihres Asylverfahrens aus den Landkreisen in die Stadt ziehen, weil sie sich hier bessere Chancen versprechen.