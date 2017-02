Mustangs erneut als Oberligaschreck

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Nach dem überraschenden 81:78-Sieg der Strausberger Basketball-Mustangs über die Red Dragons Königs Wusterhausen II im Viertelfinale des Basketball-Landespokals gab es zunächst kaum Reaktionen in der kleinen Sporthalle am Försterweg. Es herrschte verhältnismäßig Stille und zunächst war keine Feierlaune zu erkennen. Während das bei den Dragons nach ihrer Niederlage verständlich war, blieben auch die Mustangs recht ruhig. Dabei hatten sie doch die zwei Klassen höher spielenden Gäste geschlagen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1550170/

Schlüsselspieler: Der Strausberger Lars Bonke (links) im Laufduell mit Martin Beck von den Red Dragons Königs Wusterhausen II. Die Mustangs gewannen in eigener Halle die Viertelfinale-Partie im Landespokal.

Schlüsselspieler: Der Strausberger Lars Bonke (links) im Laufduell mit Martin Beck von den Red Dragons Königs Wusterhausen II. Die Mustangs gewannen in eigener Halle die Viertelfinale-Partie im Landespokal. © MOZ/Edgar Nemschok

"Es dauert noch einen Moment. Aber ganz sicher, wir freuen uns und werden auch feiern", gab Marcus Peste nach dem Spiel zu. Peste, einer der ganz wichtigen Spieler im Team der Mustangs, wurde in der Anfangsphase fast schon zur tragischen Figur. Er bekam ziemlich schnell drei Fouls angehängt, nach fünf Foulspielen bekommt ein Basketballer eine Matchstrafe, und musste so ein wenig defensiver in die Partie gehen. Der Routinier ließ sich zu einer verbalen Attacke gegen die nicht immer souverän agierenden Schiedsrichter verleiten. Er war schlichtweg mit einer Entscheidung nicht einverstanden und bekam dafür prompt zwei Foulspiele. Ein herber Rückschlag für die Strausberger, denn sie hatten schon vor dem Spiel Probleme, eine starke Mannschaft aufzubieten.

Die Strausberger überraschten trotzdem und lagen nach zehn Minuten Spielzeit mit 20:13 in Führung. Die Gäste versuchten es immer wieder mit Einzelaktionen und hatten insbesondere mit Martin Beck, Jan Philipp Kerk und Robert Schulze ihre Aktivposten. Vor allem Kerk konnte mit seinen guten Drei-Punkt-Würfen wichtige Zähler für die Dragons sammeln. So stand es nach dem zweiten Viertel 36:24 für den Favoriten. Im folgenden Viertel hatten dann die Gäste plötzlich deutlich Oberwasser und zeigten, dass sie als Oberligist eine Runde weiter wollten. Sie blieben in Führung.

Der letzte Spielabschnitt wurde dann aber richtig spannend. Die Gäste, offenbar auch schon ein wenig siegessicher, lagen kurz vor Schluss mit 62:57 in Front. Als sie dann sogar nach zwei individuellen Fehler der Mustangs mit 70:65 in Führung lagen, schien die Partie entschieden. Die Mustangs bewiesen Kampfgeist und konnten zum 75:75 ausgleichen. Auch nach einem erneuten Dreier der Gäste, wieder war Jan Philipp Kerk erfolgreich, waren die Mustangs nicht mehr zu stoppen. Die Dragons vergaben ihre Angriffe etwas überhastet. Die Strausberger gewannen mit drei Punkte Vorsprung (81:78).