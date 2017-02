Energischer Widerstand über fünf enge Sätze

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Begegnungen über fünf Sätze gegen Berliner Mannschaften bedeuten für die Drittliga-Volleyballer des TKC Wriezen in der aktuellen Saison stets eines - eine knappe 2:3-Niederlage. Bereits am ersten Spieltag unterlagen die Schützlinge von Trainer Tom Schwenk bei Preußen Berlin mit 2:3. Es folgte eine 2:3-Heimschlappe am siebten Spieltag gegen den Berliner VV. Auch beim VCO Berlin II dürfte den TKC-Akteuren am nunmehr 15. Spieltag das Strahlen aus dem Konterfei verflogen sein. Nach exakt 96 Minuten stand nämlich wiederum eine 2:3-Pleite im Tiebreak zu Buche. Dabei leistete Wriezen sehr wohl über die gesamte Spielzeit energischen Widerstand.