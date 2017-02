Folgen einer historischen Halbherzigkeit

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Maastricht lebt. Im Unterschied zu späteren Fortschreibungen ist das vor einem Vierteljahrhundert unterzeichnete Grundgesetz nicht zur historischen Fußnote verblasst. An die Verträge von Amsterdam oder gar Nizza erinnern sich nur Spezialisten. "Maastricht" hingegen ist eine Chiffre mit anhaltender Resonanz. Der Begriff, meistens verwendet in der erweiterten Form "Maastricht-Kriterien", ist gegenwärtig in den Diskussionen um das Schicksal der gemeinsamen Währung. Der Name der niederländischen Provinz-Hauptstadt ist zu einem Schlagwort geworden, mit dem auch Laien etwas verbinden. Viele verbinden damit allerdings nichts Gutes.

artikel-ansicht/dg/0/1/1550173/

"Maastricht" steht für ein Schlüsseldatum der europäischen Integration, das gilt für Freunde und Gegner des Projekts. Sowohl für diejenigen, die das Abgleiten in den Superstaat fürchten. Wie für die anderen, denen mehr Gemeinsamkeit als der einzige Weg zur Frieden, Prosperität und Selbstbehauptung erscheint. Für erstere ist Maastricht der Punkt, an dem der Zusammenschluss der europäischen Länder den entscheidenden Schritt zu weit ging. Für letztere ist es genau umgekehrt: Maastricht war ein Fortschritt, aber der sei nicht weit genug gegangen.

Richtig ist: Die neue Architektur, mit der Währungsunion als zentralem Element, blieb Stückwerk. Die notwendige Ergänzung um eine "politische Union" kam nur in sehr rudimentären Ansätzen zustande. Zwar wurde in Maastricht aus der Europäischen Gemeinschaft (EG) die Europäische Union. Aber das war Etikettenschwindel - eine Überschrift ohne Text, ein nie wirklich eingelöstes Versprechen. Die Kluft zwischen einheitlicher Währung und nationaler Finanz- und Wirtschaftspolitik besteht fort.

Seit der Maastrichter Fehlkonstruktion vergiftet in diversen Ländern Misstrauen das Verhältnis des Fußvolks zum proeuropäischen Kurs der Eliten. Maastricht steht am Anfang der unseligen Tradition des nationalen Triumphgeheuls. Gefeiert wird nicht, was Europa voranbringt, sondern wie man das Vaterland gegen Brüsseler Zumutungen verteidigt.

In Maastricht hat die EU ins Visier genommen, worum es beim europäischen Einigungswerk in letzter Konsequenz geht. Sie hat sich aber weder in der Sache noch in der Ansprache an den Bürger getraut, das zu tun, was notwendig ist. Maastricht ist der Name einer historischen Halbherzigkeit. Unter den Folgen leidet Europa bis heute.