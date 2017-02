Vergessene Lektionen

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Will uns Donald Trump in einen Krieg gegen den Iran twittern? Das fragt besorgt ein Kommentator in den USA. Gut zwei Wochen nach der Amtseinführung schaukeln sich Worte und Taten zwischen dem Präsidenten und der Islamischen Republik gefährlich hoch. Den provokativen Raketentest der Hardliner im Iran nahm der schnell aufbrausende Mann im Weißen Haus zum Anlass, durch das "Alles ist auf dem Tisch" mit militärischem Vorgehen zu drohen. Keine 24 Stunden später ließ er Sanktionen folgen.