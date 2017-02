Ein Stück vom Kuchen

artikel-ansicht/dg/0/

Auf den ersten Blick mag die Verteilung nicht gerecht erscheinen, weil es auch viele kleine Projekte mit Potenzial gibt. Aber obwohl für sie vom großen Kuchen nur Krümel übrig bleiben, profitiert die Branche insgesamt enorm von der Förderung der Länder. Zumal die großen internationalen Gesellschaften nur allzu gern auf professionelles Personal made in Germany zurückgreifen.

Gerechtfertig ist eine Kritik an anderer Stelle. So fließt ein Teil des Fördergeldes in Produktionen, auf die nur ein bestimmter Personenkreis Zugriff hat. Profitiert haben davon nämlich etwa Streaming-Dienste wie Netflix oder auch Fernsehsender wie Sky. Konsumenten müssen für deren Service extra zahlen, obwohl die Filmförderung aus Steuergeldern stammt. Nicht zuletzt enttäuscht nach einem fulminanten Jahr 2016 die aktuelle Frauenquote. Woran das liegt? Sicher nicht an der Filmförderung. Dort werden die Projekte bereits als Gesamtpaket eingereicht. Beate Bias

Der Absturz des Saubermanns kam so plötzlich wie der vorausgegangene Höhenflug. François Fillons unerwarteter Sieg bei den konservativen Vorwahlen hatte den krassen Außenseiter über Nacht zum haushohen Favoriten der Präsidentenwahlen katapultiert. Doch dem Mann, von dem sich so viele Franzosen energische Reformen versprachen, schwimmen die Felle davon. Seit enthüllt wurde, dass Fillon seine Ehefrau Penelope acht Jahre lang als parlamentarische Assistentin beschäftigte. Ohne dass die wohl dabei etwas tat.

Es war zu einem guten Teil der Ruf des integren Gentleman, dem Fillon seinen Triumph über die starke parteiinterne Konkurrenz verdankte. Vor diesem Hintergrund musste schon die Vermutung ausreichen, dass er doch schmutzige Hände haben könnte, um Meister Proper in Bedrängnis zu bringen.

Allerdings gibt es noch einen zweiten Grund dafür, dass nun das Pendel der öffentlichen Meinung so heftig zurückschwingt. Eine seit Jahren nicht abreißende Kette ähnlich gelagerter Skandale hat Frankreichs gesamte politische Klasse diskreditiert. "Tous pourris" (alle korrupt) - so denken mehr als 70 Prozent der Bürger über ihre Mandatsträger. Umso größer ist die Enttäuschung über die sich als Seifenblase entpuppende Ausnahme Fillon. Peter Heusch