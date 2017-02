Bahn übertrifft sich selbst

artikel-ansicht/dg/0/

Aber nicht nur das plötzliche, nach Bahnangaben vorsorgliche Aus-dem-Verkehr-Ziehen der Wagen ist ein Affront gegenüber den Kunden. Auch dass das Unternehmen sich nicht in der Lage sieht, irgendwo in Deutschland zumindest innerhalb weniger Tage Ersatz zu organisieren, ist nicht hinnehmbar. Der Prignitz-Landrat hat es auf den Punkt gebracht: Das Agieren der Bahn ist skandalös.

Mit der Prignitz kann man es ja machen. Die dort oben sollen froh sein, wenn wenigstens ein Bus fährt. Dieser Eindruck drängt sich leider auch mit Blick auf die Reaktionen aus Potsdam auf. Es gab nämlich keine. Weder die Regierung, noch die Fraktionen im Landtag nahmen sich den Subventionsempfänger Bahn zur Brust. Traurig für alle, deren Herz für den ländlichen Raum schlägt. Mathias Hausding

Das erste von vier Hilfspaketen ist geschnürt. Brandenburg und Berlin lassen sich die Filmförderung im ersten Quartal immerhin 5,5 Millionen Euro kosten. Die Strategie der vergangenen Jahre wird damit erfolgreich fortgesetzt. Angekündigt haben sich große nationale und internationale Produktionen. Was zwangsläufig für Kritik sorgen wird.

Auf den ersten Blick mag die Verteilung nicht gerecht sein, weil es auch kleine Projekte mit Potenzial gibt. Aber obwohl für sie vom großen Kuchen nur Krümel übrig bleiben, profitiert die Branche insgesamt von der Förderung der Länder. Zumal internationale Gesellschaften nur allzu gern auf Personal vor Ort zurückgreifen.

Gerechtfertig ist eine Kritik an anderer Stelle. So fließt ein Teil der Förderung in Produktionen, auf die nur ein bestimmter Personenkreis Zugriff hat. Profitiert haben davon nämlich etwa Streaming-Dienste wie Netflix oder auch Fernsehsender wie Sky. Konsumenten müssen für deren Service extra zahlen, obwohl die Filmförderung aus Steuergeldern stammt. Nicht zuletzt enttäuscht die aktuelle Frauenquote. Woran das liegt? Nicht an der Filmförderung. Dort werden die Projekte bereits als Gesamtpaket eingereicht. Beate Bias