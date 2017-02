44. Ski-WM in St. Moritz offiziell eröffnet

artikel-ansicht/dg/0/

St. Moritz (dpa) Die 44. Ski-Weltmeisterschaften in St. Moritz sind offiziell eröffnet. Er freue sich auf die «größte Ski-Party des Jahres», sagte der Präsident des Skiweltverbands, Gian Franco Kasper, bei der Eröffnungszeremonie in der Schweiz.

Die 44. Ski-Weltmeisterschaften finden in St. Moritz statt. © Michael Kappeler/dpa

Für den Deutschen Skiverband (DSV) standen die Speedfahrer Andreas Sander, Josef Ferstl und Thomas Dreßen beim Einlauf der Länder auf der Bühne. Bis zum 19. Februar gibt es im Engadin elf Medaillenentscheidungen.

Den Anfang macht der Super-G am Dienstag mit den beiden deutschen Starterinnen Viktoria Rebensburg und Kira Weidle. Insgesamt gehen in St. Moritz rund 600 Sportler aus mehr als 70 Nationen an den Start. Der DSV möchte bei den Weltmeisterschaften drei Medaillen gewinnen.