Trügerische Idylle

Berlin (MOZ) Die Idylle trügt. Klar doch, sonst hätte Tom Sommerlatte aus dem Thema nie einen Film machen und Martin Woelffer als Theaterdirektor und Regisseur das Stück nicht auf die Bühne der Komödie am Kurfürstendamm bringen können. Der Debütfilm "Im Sommer wohnt er unten" von Tom Sommerlatte war 2015 Eröffnungsfilm der "Berlinale"-Reihe "Perspektive Deutsches Kino" und hat mehrere Preise gewonnen.

Bei der Uraufführung der Theateradaption konnten Zuschauer am Sonntag einen unterhaltsamen Abend mit viel Musik, frechen Dialogen, Situationskomik und Lachsalven erleben, mit dem ihnen der Spiegel der Realität vorgehalten wurde.

Was kann besser vom tristen Grau des Winterwetters im Februar ablenken, als das mediterran anmutende und mit üppigem Grün gespickte Bühnenbild von Stephan Fernau? Genau dort möchte ich meinen Urlaub verbringen, werden sich viele Premierenbesucher gedacht haben und honorierten Fernaus Werk mit einem tosenden Applaus.

Hier im Innenhof des Ferienhauses irgendwo an der französischen Mittelmeerküste treffen nun die ungleichen Brüder Matthias (Kai Lentrodt), als Hans Guck-in-die-Luft, und der erfolgreiche Banker David (Tobias Licht) mit ihren besseren Hälften Camille (Lara Marian) und Lena (Jana Klinge) aufeinander und geraten - ganz klar - in ein Chaos der Lebenseinstellungen und Gefühle. Was ist wichtig im Leben? Der Job und das Geld, der Augenblick und der Müßiggang, der Partner, die geplante Zukunft?

Vier Personen, vier Charaktere, die filigran vom jeweiligen Schauspieler mit Hilfe von Regisseur Martin Woelffer herausgearbeitet wurden: Da sind auf der einen Seite Matthias, der verträumte und antriebslose, manchmal aber auch bemitleidenswerte, verkappte Verlierertyp mit seiner schönen, lebenslustigen, aber dennoch couragierten Lebenspartnerin Camille. Auf der anderen Seite sind da der erfolgreiche Geschäftsmann und Vorzeige-Sohn David als der knallharte Gewinnertyp mit seiner Angetrauten Lena, die ihm immer und überall den Rücken freihält.

In schnell aufeinanderfolgenden Szenen gelingt es Woelffer den Handlungsfluss so zu gestalten, dass sich Lachen und Nachdenken ablösen und ergänzen. Ist David tatsächlich so erfolgreich, wie er es darstellt, und sein Bruder tatsächlich der Schlappschwanz, der den Sohn seiner Freundin verleugnet, weil sein Bruder das Kind beim Zusammentreffen nicht sehen wollte?

Eigentlich schon, aber auf der anderen Seite auch wieder nicht. Jeder soll schon nach seiner Fasson selig werden. Wenn er damit zufrieden ist, dann ist das eben so. Ein anderes Fazit für den Weg nach Hause: Ein wenig Rücksicht auf andere kann nicht schaden, nicht einmal dem eigenen Ego. Alle haben sich verändert, die einen sind härter geworden, die anderen etwas weicher. Es gibt zwar viele Scherben, aber nichts, was nicht wieder gekittet werden kann. So geht denn auch der Urlaub früher als geplant zu Ende. Aber kein Problem, nächstes Jahr gibt's ein neues Treffen.

Nächste Vorstellungen: heute, 8./9./10./11.2. (bis 19. März), Komödie am Kurfürstendamm, Kurfürstendamm 206/209, Berlin-Charlottenburg, Kartentelefon: 030 88591188