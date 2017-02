Die Gewinner unseres Fotoaufrufs stehen fest

artikel-ansicht/dg/0/

Oderland (MOZ) Der Winter ist zwar noch nicht vorbei, aber eine große Auswahl an Fotos der kälteren Jahreszeit hat die Redaktion, dank Ihnen, liebe Leser, erhalten. Die drei besten Fotos werden mit einer Kleinigkeit prämiert, die in der Redaktion in Bad Freienwalde abgeholt werden können.