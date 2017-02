Zum Klassenerhalt getanzt

artikel-ansicht/dg/0/

Lächelnd zum Erfolg: Die Standardformation des Tanzclub Bernau beim großen Finale in Göttingen. Dort sicherte sie sich Platz fünf und damit den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga.

Der Wunsch der Bernauer nach einer zweiten Vier in der Wertung konkurrierte mit dem Wunsch der Nürnberger, wieder alle Vieren zurückzuerobern. Das Nürnberger Team tanzt mehrmals monatlich auch bei Rüdiger Knaak, dem Trainer des aktuellen Deutschen Meister- und Vizeweltmeisterteams.

In der Vorrunde kämpften die Bernauer mit dem stark gewachsten und dadurch recht stumpfen Parkett, das eine ungleichmäßige Tanzbarkeit bot, sowie mit ihren eigenen Nerven. Trotz allem erreichten sie mit ihrer Leistung das große Finale und hatten Platz fünf sicher in der Tasche.

Im großen Finale zeigten sie sich deutlich ausgeglichener und strahlten Eleganz und Freude am Tanzen aus. Das Los hatte entschieden, dass sie als Letzte aufs das Parkett gingen. So standen die anderen Formationen und Trainer an der Fläche und verfolgten die Bernauer. Aus der Ecke vom 1. TSC Braunschweig, der seine Musik an das Bernauer Team verleast hat und die Musik ebenfalls noch einmal vertanzt, waren anerkennende Worte zu hören und auch von Rüdiger Knaak, der sehr konzentriert beobachte, was die Bernauer aus seiner Choreografie gemacht haben.

Es blieb die Frage, wie die sieben Wertungsrichter die Bernauer platzierten. Diese zeigten in allen Wertungen ihre unterschiedliche Sichtweise. So erfüllte sich zwar der Traum der Bernauer nach einer zweiten Vier nicht, aber auch die Nürnberger konnten erneut nicht alle Vieren auf sich vereinen. Die Bernauer erhielten auch in diesem Turnier eine Vier. Damit ist der Klassenerhalt souverän gesichert.

Nun richten sich auch die ersten Blicke auf die neue Saison. Formationstanzen ist ein reiner Amateursport, da werden keine Sportler verkauft oder gekauft.

Werden alle im Team bleiben können? Studium oder berufliche Veränderungen sind immer wieder ein Grund, nicht weiter am gleichen Ort Formation tanzen zu können. Umso wichtiger ist ein Pool von Ersatztänzern, die in das Team reinwachsen und es später aktiv verstärken können. Anders als für das Einzelpaartanzen kann sich für das Formationstanzen auch eine einzelne Tänzerin oder ein einzelner Tänzer entscheiden.

Was man mitbringen sollte, ist tänzerische Vorerfahrung, Trainingsfleiß und die Bereitschaft, Teamgeist zu entwickeln. Berlin-Brandenburg ist eine Tanzregion. Der Unterschied zu Tanzhochburgen in den alten Bundesländern besteht weniger im tänzerischen Können oder in der Vereinsvielfalt, sondern eher in der Sponsorenunterstützung aus der Wirtschaft und der Politik. Dabei sind die Bernauer ein klarer Werbeträger für die Region. Viele hören so erstmalig von dem größten Bernau in der Bundesrepublik und werden neugierig.

Das nächste Mal gehen die Bernauer in zwei Wochen auf Werbetour für ihre Stadt und ihre Region. Diesmal geht es nach Nürnberg.