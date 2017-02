Eisenbahner siegreich

artikel-ansicht/dg/0/

Die Waldtstädter gingen als Favorit in den etwas zähen Kampf. Als Erster trennte sich Detlef Zoll von seinem Gegner Remis, bevor Andre Haufff seine Partie abgab. Postwendend konnte Bernd Neubauer an Brett fünf ausgleichen. In einem gleichfarbigen Läuferendspiel behielt er die Oberhand. Damit begann die ESV-Siegesserie. Am Spitzenbrett konnte Youngster Maximilian Mätzkow in einer schön vorgetragenen Partie gewinnen. Hardy Sydow legte am zweiten Brett nach, bevor Timo Jesse seine zwei Mehrbauern im Endspiel siegreich verwertete. Seinen eroberten Materialvorteil konnte auch Davy Tesch an Brett sechs zum vollen Punkt verwandeln.

Mannschaftsleiter Stephan Modrow quälte sich am längsten und brachte sich beinahe noch um die Früchte des Spieles. Die Partie endete Unentschieden.

Die Begegnung entschieden die Eisenbahner somit mit 6:2 für sich. Sie mischen damit weiter an der Tabellenspitze mit.