Firmen stocken Personal am BER auf

Schönefeld (MOZ) Mit zusätzlichem Personal will der Technologie-Konzern Bosch nach Angaben des Berliner Senats die Türsteuerungs-Probleme auf der Flughafenbaustelle BER in Schönefeld (Dahme-Spreewald) lösen. Sie waren Ursache für die erneute Verschiebung der Eröffnung.

Zwei Firmen hatte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), zugleich Aufsichtsrats-Chef der Berliner Flughafengesellschaft, ins Rote Rathaus geladen. Mit der Firma Bosch versuchten er und BER-Chef Karsten Mühlenfeld die Pannen bei der elektronischen Türsteuerung zu analysieren. Das Unternehmen Caverion wiederum sollte beiden versichern, dass die erweiterte Sprinkleranlage im Südpier in der Praxis funktioniert, da die Zahl der Sprühköpfe erhöht worden war und nun die Gefahr besteht, dass die Rohrleitungen nicht mehr genug Wasser und Druck liefern. Möglicherweise stehen auch hier erneute Umbauten an. Beide "Baustellen" hatten dazu geführt, dass die für dieses Jahr noch möglich gehaltene Eröffnung des Flughafens endgültig auf 2018 verschoben worden war.

Mit den externen Auftragnehmern wolle man klären, wie groß die entstandene Verzögerung tatsächlich ist, hatte BER-Chef Mühlenfeld vor dem Krisengipfel im Roten Rathaus und der heute anberaumten Aufsichtsratssitzung gesagt. Nach Angaben der Senatsverwaltung hat zumindest Bosch am Montag signalisiert, die Mängel an den Brandschutztüren schnellstmöglich abzustellen und deshalb mehr Personal auf die BER-Baustelle schicken zu wollen. Gut die Hälfte der elektronisch angesteuerten 1551 Türen des Terminals funktioniert demnach nicht wie in den Brandschutzszenarien vorgeschrieben, weil sie nach dem Umbau der Entrauchungsanlage nicht korrekt verkabelt worden sind. Hinzu kommt nach Aussagen von Mühlenfeld Verschleiß durch jahrelangen Stillstand und Beschädigung: Viele Elektromotoren müssten ausgetauscht werden.

Mühlenfeld hatte schon im Vorfeld der Gespräche betont, dass die Probleme mit den Brandschutztüren keineswegs mit der Situation von 2012 vergleichbar sei, die zur Absage des Eröffnungstermins führte. Der damalige BER-Chef Rainer Schwarz hatte seinerzeit dem Landkreis vorgeschlagen, die Brandschutztüren vorübergehend durch 700 befristet eingestellte Mitarbeiter per Hand bedienen zu lassen.

Bosch solle jetzt nicht nur die Türsteuerung in den Griff bekommen, sondern auch die Arbeit der beteiligten Firmen koordinieren, sagte Berlins Regierender Bürgermeister nach dem Treffen. Gesprächsthema war Müller zufolge auch, wie die Flughafengesellschaft ihre Strukturen für die Bauplanung und -koordinierung verbessern kann. Darüber werde auch auf der heutigen Aufsichtsratssitzung gesprochen.