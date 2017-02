Polizeibericht Eberswalde vom 06.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde. Eine Party mit lauten, betrunkenen und aufsässigen Jugendlichen hat die Polizei in der Nacht zum Sonnabend in Eberswalde beendet. Die Beamten waren wegen einer Ruhestörung in die Wittstocker Straße gerufen worden. In der Wohnung befanden sich 14 Personen, der 20 Jahre alte Mieter hatte sich vor Eintreffen der Polizei aus dem Staub gemacht. Ein 16-Jähriger, der sich den Beamten entgegenstellte, und drei weitere Minderjährige, die betrunken waren, wurden zur Polizeiinspektion mitgenommen und später ihren Eltern übergeben. Zwei Partygäste hatten so viel getrunken, dass Rettungskräfte sie ins Krankenhaus bringen mussten.

Betrunkener fährtgegen Auto

Bernau. Der 50-jährige Fahrer eines Daimler Chryslers kam am Sonnabend in der Börnicker Chaussee von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten Ford am Fahrbahnrand. Anschließend kam er auf dem Gehweg zum Stehen. Der Mann roch nach Alkohol. Er musste seinen Führerschein abgeben. Schaden: rund 36 000 Euro.

Schwerverletztenach Überschlag

Blumberg. Ein Renault-Fahrer überschlug sich am Sonnabend auf der Autobahn-Ausfahrt Hohenschönhausen. Drei Insassen, darunter ein sechs Monate altes Kind, wurden schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus.