Polizeibericht Schwedt vom 06.02.2017

Schwedt. Der Autodieb, den die Polizei am Sonnabend nach einer Verfolgungsjagd auf der B 113 nahe Tantow gestellt hat, sitzt jetzt hinter Gittern. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen den 25 Jahre alten Polen. Dieser wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, dort soll er bis zur Verhandlung bleiben. Der Mann war am Sonnabendnachmittag mit einem eine Woche zuvor in Hamburg gestohlenen Audi A8 auf der L23 unterwegs, hatte das Haltezeichen der Polizisten, die ihn bei Schmölln kontrollieren wollten, missachtet und war weitergefahren, ehe er auf der Bundesstraße gestoppt werden konnte. Bei seiner Fahrt stand er unter Drogeneinfluss.

Polizei beendetausufernde Party

Eberswalde. Eine Party mit lauten, betrunkenen und aufsässigen Jugendlichen hat die Polizei in der Nacht zum Sonnabend in Eberswalde beendet. Die Beamten waren wegen einer Ruhestörung in die Wittstocker Straße gerufen worden. In der Wohnung befanden sich 14 Personen, der 20 Jahre alte Mieter hatte sich vor Eintreffen der Polizei aus dem Staub gemacht. Ein 16-Jähriger, der sich den Beamten entgegenstellte, und drei weitere Minderjährige, die betrunken waren, wurden zur Polizeiinspektion mitgenommen und später ihren Eltern übergeben. Zwei Partygäste hatten so viel getrunken, dass Rettungskräfte sie ins Krankenhaus bringen mussten.