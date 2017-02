Polizeibericht Strausberg vom 06.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Fredersdorf-Vogelsdorf. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am Sonntag gegen 15 Uhr ein Lkw Iveco zwischen Fahrerhaus und Ladefläche in Brand. Das Fahrzeug stand in der Bruchmühler Straße. Der Batteriebehälter und der Kofferaufbau wurden stark beschädigt. Es entstand ein Schaden von ungefähr 8000 Euro. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen des Verdachts der Brandstiftung auf. Kriminaltechniker untersuchen das Fahrzeug genauer, um die Brandursache herauszufinden. Es wurde niemand verletzt.

Friedhofsmauer beschmiert

Hoppegarten. Unbekannte haben am Sonntagnachmittag in der Rudolf-Breitscheid-Straße die Friedhofsmauer und einen Stromverteilerkasten mit schwarzer Farbe beschmiert. Der Schaden wurde auf 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei der Inspektion ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Graffiti.

Motorrad gestohlen

Strausberg. Im Mühlenweg brachen Unbekannte zwischen dem 27. Januar und dem 5. Februar drei Garagen auf. Aus einer Garage fehlte ein Motorrad Harley Davidson. Der Schaden beträgt ca. 16 000 Euro. Die Polizei leitete die Fahndung nach dem Motorrad ein.