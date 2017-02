Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 06.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1550197/

Unbekannte haben an der Fassade der Asylunterkunft am Karl-Ritter-Platz auf einer Länge von drei Metern Nazisymbole geschmiert. Zeugen entdeckten die Zeichen am frühen Sonnabendmorgen. Kriminalisten ermitteln jetzt wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Ersatzteile hinter doppelter Wand

Auf der A 12 an der Anschlussstelle Müllrose entdeckte die Bundespolizei in der Nacht zum Sonntag in einem Kühlauflieger gestohlene Fahrzeugteile. Sie waren hinter einer doppelten Wand versteckt. Daraufhin wurde der LKW zum Zoll gebracht. Dort fand die Polizei auf dem Fahrzeug weitere Teile sowie Motorräder und ein Quad. Der 30-jährige Fahrer wurde festgenommen.

Mehrere Einbrüche in Müllrose

In Müllrose wurden der Polizei am Montag gegen 6.15 Uhr gleich drei Einbrüche gemeldet – in eine therapeutischen Einrichtung, eine Gaststätte und in ein Büro. Zeugen stellten daraufhin einen Mann auf dem Mühlengelände an der Frankfurter Straße. Der 31-jährige Mann aus Fürstenwalde war offenbar nicht nur dort eingebrochen, sondern auch für die übrigen Taten verantwortlich.

Zwei gestohleneTransporter entdeckt

Bundespolizei und polnischer Grenzschutz stoppten am Sonntag auf der A12 zwei Transporter mit britischen Kennzeichen, die Richtung Polen unterwegs waren. Beide Fahrzeuge waren als gestohlen gemeldet. Gegen die beiden 38 und 62 Jahre alten Fahrer aus Lettland wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und Hehlerei ermittelt.

Geblitzt wird heute auf der Luckauer Straße.

Blitzer