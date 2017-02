Mehr Flüchtlinge auf Jobsuche

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1550198/

Schon vor Monaten warnte das Jobcenter vor allzu optimistischen Einschätzungen. Jetzt sieht sich die Behörde bestätigt: Die meisten Asylbewerber finden so schnell keinen Job in der Region. Stattdessen sind sie längere Zeit auf Hartz IV angewiesen. Die Zahl der Betroffenen verdoppelte sich innerhalb eines Jahres von 425 auf derzeit 844.

Zwar fanden auch Zuwanderer aus anderen Staaten in den vergangenen Monaten in der Uckermark eine Anstellung oder eine bezahlte Beschäftigung, jedoch handelt es sich nach Einschätzung des Jobcenters um Einzelfälle. Und selbst da waren "in der Regel intensive Vorbereitungen und individuelle Arbeitgebergespräche" notwendig, so Behördenleiter Michael Steffen.

Die Problemliste ist lang. Zunächst beklagen Arbeitgeber die weiterhin fehlenden Deutschkenntnisse. Wer keine Aufschriften lesen kann, wer keine Bedienungsanleitungen oder Betriebsvorschriften übersetzen kann, wird nur ungern eingestellt. Die Zahl der einfachen Helferjobs ist aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Struktur der Uckermark begrenzt. Arbeit am Fließband, die man mit dem nötigen Willen schnell erlernt, fehlt fast gänzlich.

Hinzu kommen fehlende Qualifikationen. Mahmoud S. (Name geändert) hat in Syrien an einer deutschen Maschine in der Lebensmittelproduktion gearbeitet. Die Maschine gibt es auch hier in der Region. Doch der Arbeitgeber kann ihn nicht einstellen, weil es sich um keinen reinen Maschinistenjob handelt.

Ähnlich ergeht es einem syrischen Apotheker in Schwedt, einer Hebamme und sogar medizinischem Personal. Gerade im Gesundheitsbereich sind verantwortungsvolle Tätigkeiten mit komplizierten Vorschriften, Zertifizierungen und beruflichen Voraussetzungen verbunden, die es in anderen Ländern gar nicht gibt. Doch selbst Handwerker mit hohem Geschick finden so schnell keine Arbeit. Khaled M. (Name geändert) versucht bereits seit über einem Jahr, eine Stelle als Inneneinrichter, Polsterer oder Schneider zu finden. Vergeblich. In Syrien besaß er ein eigenes Einrichtungshaus. Hier reicht sein Deutsch immer noch nicht für den Kundenkontakt und schon gar nicht für selbstständige schriftliche Angebote. Die Arbeitgeber sind zwar bemüht, heben aber bedauernd die Schultern.

Zu den Problemen kommen in Einzelfällen noch psychosoziale Belastungen durch Krieg und Flucht, aber auch eine fehlende berufliche Orientierung hinzu. Wer Asylbewerber fragt, welchen Ausbildungsberuf sie ergreifen würden, erhält oft zur Antwort: "Ich mache alles."

Das Jobcenter hat einen Teil der Mitarbeiter schulen lassen. Es geht um den Umgang mit traumatisierten Menschen, aber auch um die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. Im Mittelpunkt der Bemühungen bleibt die Sprachförderung. Daher hat die Behörde die Vermittlung in Integrationskurse forciert. 209 Frauen und Männer nahmen 2016 daran teil. 25 Asylbewerber belegten einen berufsbezogenen Deutschkurs. 44 Zuwanderer bekamen eine spezielle Vorbereitung auf den künftigen Berufseinstieg. Das Jobcenter geht nicht davon aus, dass die Arbeitslosigkeit unter den Flüchtlingen so schnell sinken wird.