Polizeibericht Bernau vom 06.02.2017

Bernau. Der 50-jährige Fahrer eines Daimler Chryslers kam am Sonnabend in der Börnicker Chaussee von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten Ford am Fahrbahnrand. Anschließend kam er auf dem Gehweg zum Stehen. Der Unfallfahrer roch nach Alkohol. Er musste seinen Führerschein den Polizisten abgeben. Der Schaden beläuft sich auf rund 36 000 Euro.

Schwerverletztenach Überschlag

Blumberg. Ein Renault-Fahrer überschlug sich am Sonnabend in der Autobahn-Ausfahrt Hohenschönhausen. Drei Insassen, darunter ein sechs Monate altes Kind, wurden schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Berlin. Auf der Strecke Unter den Linden bis zur Karl-Liebknecht-Straße verengt sich zwischen der Friedrichstraße und der Spandauer Straße in beiden Richtungen die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen. Die Baustelle besteht bis zum 8. März.

Verkehrstipp