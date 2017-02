Polizeibericht Eisenhüttenstadt vom 06.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (moz) Müllrose (MOZ) In der Nacht zum Sonntag zog die Bundespolizei kurz vor Mitternacht an der Anschlussstelle Müllrose einen LKW mit Kühlauflieger aus dem Verkehr und unterzog ihn einer Kontrolle. Im Auflieger befand sich eine doppelte Wand, hinter welcher sich Fahrzeugteile von verschiedenen PKWs befanden. Am Sonntag wurde der Lastwagen auf ein Gelände der Polizei gebracht. Dort entluden Kräfte der Kriminalpolizei den LKW. Sie sortierten die Teile und ordneten sie nahezu vollständig einem PKW BMW, einem PKW Mercedes und einem PKW Mercedes Sprinter zu. Außerdem befanden sich auf dem Auflieger noch sechs Motorräder und ein Quad.