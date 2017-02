Polizeibericht Beeskow vom 06.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (moz) Müllrose (loo) Am Montag gegen 6.15 Uhr wurden der Polizei Einbrüche in ein Büro, eine therapeutische Einrichtung sowie eine Gaststätte gemeldet. Zeugen stellten dann einen Mann auf dem Mühlengelände in der Frankfurter Straße. Der 31-jährige Fürstenwalder war offensichtlich nicht nur dort eingedrungen, sondern nach bisherigen Erkenntnissen auch für die übrigen Taten verantwortlich, teilte die Polizei mit.