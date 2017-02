Bauland für Bernauer Familien im Blick

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Günstiges Bauland für junge Familien mit Kindern will die CDU-Fraktion in Bernau-Waldfrieden schaffen. Sie beantragt, im Bereich der Lanker und Basdorfer Straße eine rund 14600 Quadratmeter große Fläche durch die kommunale Grundstücksentwicklungsgesellschaft STAB entwickeln zu lassen. Zu der Fläche der städtischen Liegenschaften gehört auch das Grundstück mit dem ehemaligen Waldfriedener Altenpflegeheim. Es ist zurzeit an den Landkreis Barnim verpachtet und wird als Übergangswohnheim für Flüchtlinge genutzt.

Die Christdemokraten weisen darauf hin, dass die Übertragung der Fläche an die STAB schon einmal in einer Vorlage vom Juni 2015 avisiert worden war. Die Bernauer Stadtverwaltung, so Bürgermeister André Stahl (Linke), halte an ihrem damaligen Vorschlag zur Errichtung von Einfamilienhäusern fest. Das Vorhaben sei mit Blick auf die Unterbringung von Flüchtlingen lediglich zurückgestellt worden, um als Zwischenlösung die Nutzung als Übergangswohnheim zu ermöglichen. Das Grundstück wurde befristet auf vier Jahre an den Landkreis verpachtet. Die Laufzeit des Vertrags betrage jetzt noch rund drei Jahre.

Nach Auskunft der Kreisverwaltung gibt es gegenwärtig kein Bestreben, den Pachtvertrag vorzeitig zu beenden, sagte Pressesprecher Oliver Köhler. In der Einrichtung an der Lanker Straße mit einer Kapazität von 160 Plätzen wohnen zurzeit 110 Flüchtlinge. Es werde ebenso wie der Neubau in Waldfrieden neben der ehemaligen Forstarbeiterschule für die Unterbringung von Flüchtlingen benötigt, zumal die Entwicklung in nächster Zeit nicht vorhersehbar sei. In dem Heim an der Lanker Straße könnten auch anerkannte Flüchtlinge nach dem Sozialgesetzbuch (SGBII/Hartz IV) ein Zimmer oder eine Wohnung mieten. Um ihre berufliche Integration zu fördern, habe der Landkreis zusammen mit der Arbeitsagentur Eberswalde mehrere Kompetenzzentren geschaffen. In Waldfrieden gebe es die Kooperation mit der benachbarten IHK, um Flüchtlinge mit beruflichen Erfahrungen oder Qualifikationen zu unterstützen.

Auf dem Areal mit dem früheren Altenpflegeheim und den weiteren städtischen Flächen könnten "gut zwei Dutzend Familien" ein neues Zuhause finden, rechnet die CDU-Fraktion vor und tritt dafür ein, dass der zeitliche Vorlauf unverzüglich zu nutzen sei, um unter anderem das Bauplanungsrecht zu schaffen. Der Bürgermeister soll zugleich damit beauftragt werden, bis zum Jahresende 2017 einen rechtlich zulässigen Vorschlag zu unterbreiten, wie die Grundstücke bevorzugt an junge, vorrangig Bernauer Familien mit Kindern vergeben zu können. Ziel sei es, dass die Grundstückspreise mit Blick auf den Bau- und Erschließungsaufwand lediglich kostendeckend seien. Der Vorschlag helfe junge Familien, den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen und entlaste zugleich den Bernauer Wohnungsmarkt, sagt Irina Feldmann (CDU). Nicht zuletzt trage er dazu bei, dass sich Waldfrieden weiter positiv entwickelt.