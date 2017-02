Angebot ohne Ladenhüter

artikel-ansicht/dg/0/

"Eine Bibliothek rechnet sich nicht, aber sie zahlt sich aus", sagt Stadtbibliotheksleiterin Sabine Bolte bei der Vorstellung der Jahresbilanz am Montag. "Zum Beispiel für Kinder, in deren Elternhaus kein Bücherregal steht", erläutert sie weiter. 15Euro Jahresgebühr für Erwachsene und unter 18-Jährige, die zum Nulltarif leihen - damit wird sich die Einrichtung nie selbst tragen können. 430000Euro schießt die Stadt jährlich zu, um die Lesebegeisterung ihrer Einwohner zu fördern. Gute zehn Prozent davon fließen in den Kauf neuer Medien.

Eine große Zahl der Bibliotheksnutzer sind Minderjährige. 553 der insgesamt 2818, die im vergangenen Jahr mindestens ein Medium entliehen haben, waren Kinder unter 13 Jahren. 328 Nutzer waren zwischen 13 und 17 Jahren alt. Aber auch bei jungen Erwachsenen ist die Einrichtung im Bürgerbildungszentrum Amadeu Antonio beliebt. 829 Nutzer sind Menschen zwischen 18 und 39. Das Geschlecht wird durch die Statistik nicht erfasst. "Es sind aber auf jeden Fall mehr weibliche Leser", sagt Sabine Bolte.

Auch die Gesamtzahl der Bibliotheksnutzer ist wahrscheinlich noch größer. Niemand könne kontrollieren, ob der Ausleiher das Buch auch selbst liest. Daher gebe es in jeder Bibliothek auch eine gewisse Dunkelziffer oder "Schwarzleser". Wie viele es sind, lässt sich schwer abschätzen, zumal das Haus auch für Nicht-Mitglieder offensteht, wie Kulturamtsleiter Stefan Neubacher anführt. Ausweise werden am Eingang nicht kontrolliert. Jeder kann zu den Öffnungszeiten im Haus schmökern.

Gern dürfe dabei auch ein Käffchen getrunken werden, hebt Sabine Bolte hervor. Bisher allerdings nur aus der mitgebrachten in der Thermoskanne. Eine Wendeltreppe zum Café ein Stockwerk höher ist nicht geplant. Weiterhin fehlt dort ein Betreiber. Die acht Mitarbeiter der Bibliothek auf 6,25 Stellen sichern Medienbestand und Öffnungszeiten.

Über Kaffee würden sich vielleicht auch die älteren Schüler freuen. Sie sind eingeladen, sich in den Räumen zu Lerngruppen zu verabreden und sich auszutauschen. Kostenloses WLAN steht den Besuchern zur Verfügung. Im Regal befinden sich zwar auch Lernhilfen für verschiedene Fächer in Buchform. Doch hält sich ihre Beliebtheit in Grenzen. Davon abgesehen gebe es in der Bibliothek keine Ladenhüter. "Wir haben kein Buch im Regal, das in den vergangenen drei Jahren nicht ausgeliehen wurde", sagt die Leiterin. Mit dem Umzug ins Bürgerbildungszentrum 2014 seien viele Medien ausgesondert worden, sodass ihr Bestand zeitweise auf 36000 schrumpfte. Genau 41 522Bücher, CDs, Spiele, DVDs und vieles mehr zählt die Einrichtung Ende 2016. Mehr als 160000Medien sind im vergangenen Jahr ausgeliehen worden.

Was die Aktualität der Literatur betrifft, ist die Einrichtung bestrebt, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Werke, die es auf die Top 10 der Spiegelbestsellerliste schaffen, werden automatisch geordert. Sowohl Sachbücher als auch Belletristik. Ob es für den einzelnen Nutzer sofort mit der Ausleihe klappt, ist dennoch nicht selbstverständlich. In der Regel wird nur ein Exemplar des jeweiligen Buches bestellt.

Da haben auch die 165 Nutzer der sogenannten Onleihe im vergangenen Jahr keinen Vorteil. Denn auch die Lizenzen für virtuelle Medien sind begrenzt. Eberswalde ist Mitglied im E-Medienverbund mit fünf weiteren Bibliotheken: Bernau, Biesenthal, Joachimsthal, Panketal und Wandlitz. Entsprechend der Einwohnerzahl bringt die Kreisstadt finanziell auch am meisten in den Verbund ein. 4114 Euro des Betrags für neue Medien fließt in digitale Bücher, Musik, Zeitschriften oder Hörbücher. 4486 Medien zählt der gesamte Bestand im Online-Verbund. 1841 Mal haben Eberswalder im vergangenen Jahr darauf zugegriffen.