Erlen-Gestrüpp weicht Orchideen

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide (MOZ) Zwischen Kienbaum und Grünheide windet sich die Löcknitz durch die scheinbar im Winterschlaf versunkene Landschaft. Am Sonntag aber wurde die Ruhe gestört, hatten die Naturschützer der Interessengemeinschaft Löcknitztal zum Arbeitseinsatz auf eine Wiese nahe der Siedlung Schmalenberg aufgerufen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1550208/

Kurz nach halb neun Uhr morgens packt Bernd Ziebarth, stellvertretender Vorsitzender des Vereins, Motorsäge und Freischneider auf den nassen Schnee. "Um sieben Uhr bin ich aufgestanden, dann hieß es Werkzeuge packen und los", sagt er. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern in Gummistiefeln will er aus der durch kräftigen Erlen- und Weidenwuchs völlig verbuschten Fläche wieder eine offene Landschaft machen.

Einige der Wiesen rund um die Löcknitz sollen so erhalten werden. Entstanden durch kleinteilige Landwirtschaft in vergangenen Jahrhunderten drohen sie heute verloren zu gehen. Mit ihnen verschwände dann eine vielfältige spezialisierte Tier- und Pflanzenwelt. Seltene Orchideen gehören dazu. Jeden Sommer blüht im Löcknitztal beispielsweise das sogenannte Steifblättrige Knabenkraut. "Wir wollen um den Bachlauf einen Wechsel von urwüchsiger Landschaft mit Bruchwäldern aus Erlen sowie Weiden und offenen Landschaften, wo sich alles Blühende automatisch einstellt", sagt Bernd Ziebarth und beginnt Erlenbüsche zu fällen.

Mit bloßen Händen zieht Manfred Höppner, mit 82 Jahren ältester Teilnehmer, die Stämme und Zweige weg. Am Ufer der Löcknitz werden sie zu Haufen aufgeschichtet - das Unterholz kann später als Lebensraum für verschiedene Tiere dienen. Drei Gründe nennt Manfred Höppner für sein Engagement bei Temperaturen um den Gefrierpunkt: "Ich will was für die Gesundheit machen, diese Arbeit lenkt vom Alltagsstress ab und wir sollten alle etwas für die Natur tun."

Zwei Winterarbeitseinsätze plant der Verein in diesem Jahr, sechs weitere im Sommer. Dann geht es vor allem um das Mähen ausgesuchter Wiesen im Löcknitztal. Für ihr Engagement wurden die ehrenamtlich arbeitenden Mitglieder vor einigen Jahren sogar mit dem Brandenburger Naturschutzpreis ausgezeichnet.

An diesem Sonntagvormittag weichen Erlen und Weiden schnell. "Ich bin sicher, dass hier bald wieder eine Wiese mit Blütenpracht entsteht", sagt Bernd Ziebarth, "der Anfang ist gemacht. Jetzt brauchen wir Geduld. Aber ich denke, der Erfolg ist uns sicher." Die Artenvielfalt - inklusive seltener Schmetterlinge und geschützter Orchideen - erhöhe sich rasch auf solchen Flächen: "Und das ist doch eine tolle Sache." Nach drei Stunden ist der Arbeitseinsatz beendet. An anderer Stelle im Löcknitztal wird der nächste folgen. Arbeit gibt's für die Naturschützer immer genug.