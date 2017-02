Einbrüche in Kitas und Schulen

artikel-ansicht/dg/0/

Zwei Kartons liegen auf dem Boden der Sporthalle in der Ferdinand-Bauer-Straße. Zwei Einräder stecken darin. Gekonnt schrauben Julia Domke, Sophie Schönegge, Leila und Vanda Büscher ihre neuen Sportgeräte zusammen. Die vier Mädchen der Elite-Mannschaft brauchen sie, um für den Wettkampf zum Landespokal am 19. Februar zu trainieren. Fast hätten sie gar nicht mit Profi-Geräten starten können. Zwei der vier eleganten 24-Zoll-Räder wurden gestohlen.

In der Nacht zum 24. Januar drangen Einbrecher gewaltsam in die Räume des Ketschendorfer Rad-Touren-Clubs (KRTC) und die angrenzende Sporthalle ein. Rund 250 Euro kostet solch ein Einrad. "Davon stirbt der Verein nicht, aber im Januar sind andere Ausgaben fällig. Ich hätte mir die Räder aktuell nicht leisten können", sagt Vereins-Vorsitzende Irina Retzlaff.

Die Stadt half unkompliziert. Der Bürgermeister und die Stadtverordneten stellten das Geld zur Verfügung, obwohl der Haushalt noch nicht beschlossen ist. Die verwüsteten Vereinsräume haben die Eltern wieder mit aufgeräumt, sagt Irina Retzlaff dankbar. "Alle Pokale waren umgestoßen worden, sogar der Verbandskasten war durchwühlt", ergänzt sie.

An anderer Stelle sind die Einbruchspuren noch deutlich sichtbar. Irina Retzlaff hebt ein verbogenes Stück Metall auf. Es gehörte mal zum Schloss ihrer Eingangstür. Mit roher Gewalt haben die Unbekannten die Tür geöffnet. Sogar der Putz brach dabei von der Wand. "Auch der Metallrahmen wurde zerstört. Wir müssen die komplette Tür ersetzen", sagt Irina Retzlaff. Rund 2700 Euro koste das, schätzt sie. Ein Vielfaches des Wertes des Diebesgutes. Sie glaubt, dass die Diebe nur nach Geld gesucht haben, die Kunsträder nur als "Beifang" mitnahmen. "Auf der Straße kann man damit gar nicht fahren und für eine Staffel braucht man vier oder sechs", sagt Irina Retzlaff.

Die Aussage lässt sich verallgemeinern. "Meistens ist die Sachbeschädigung höher als der Wert des Diebesgutes", sagt Nadine Gebauer aus dem Fürstenwalder Rathaus. Nach ihren Informationen gab es Ende 2016 sechs Einbruch-Diebstähle in Kitas und Schulen in der Stadt, zwei weitere in Turnhallen. Auf 25 000 Euro belaufen sich die Schäden insgesamt. Die Versicherung hat sie bereits reguliert. Die Tür des KRTC ausgenommen. "Wir haben eine alte Police, die das nicht einschließt", sagt Irina Retzlaff traurig.

"Es ist mehr als schäbig, in Kindereinrichtungen einzubrechen und das Geld der Kinder zu klauen", sagt Annette Ruthkowski. Sie ist Leiterin der Kita Buratino in der Wladimir-Komarow-Straße. Und auch ihr Haus wurde 2016 heimgesucht. In der Nacht zum 8. September kamen die Täter, hebelten vom Spielplatz aus ein Fenster der Krippe auf und suchten gezielt nach Geld. "Alle 15 Schließfächer der Erzieherinnen wurden aufgehebelt", erinnert sich Annette Ruthkowski. "Sehr viel Geld", die genaue Summe möchte sie nicht sagen, wurde aus Gruppenkassen erbeutet. Nach dem Vorfall stellte die Kita ihr Sicherheitskonzept um. Das Geld bleibt nachts nicht in der Kita, vor zwei Wochen wurde für gut 5000 Euro eine Alarmanlage installiert. Außerdem sind die Gänge mit Bewegungsmeldern ausgestattet. "Wir denken auch über eine Alarmanlage nach, gucken aber erst mal, wie es bei Buratino läuft", sagt Marion Sucker, Leiterin der Awo-Kita "Anne Frank", bei der am 20. September Diebe einstiegen und mehr als 1000 Euro mitnahmen. Zunächst sei der Spätdienst angewiesen durch alle Räume zu gehen und zu kontrollieren, dass auch alle Türen und Fenster verriegelt sind.

Die Sigmund-Jähn-Grundschule hat bereits eine Alarmanlage. Die hielt Einbrecher jedoch nicht davon ab, in der Nacht zum 21. September in die Schule einzudringen. 3.58 Uhr löste die Anlage aus, sagt Martina Jänicke, die stellvertretende Schulleiterin. Ein Mitarbeiter der Sicherheitsfirma sei daraufhin ums Objekt gelaufen, habe aber nichts Verdächtiges gesehen. Am Morgen wurde ein offenes Kellerfenster entdeckt. Zudem hatten die Täter 19 Innentüren zerstört, teilweise eingetreten. Sachschaden: 4000 Euro. Gestohlen wurde nur eine Flasche Schnaps, die der Hausmeister zum Männertag geschenkt bekommen hatte.

Ende 2016 wurde außerdem noch in die Tennishalle sowie in die Halle der Wood Street Giants Fürstenwalde eingebrochen.