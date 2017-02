Chaos beim Prignitz-Express

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (MOZ) Wer am Montag mit dem Prignitz-Express unterwegs war, litt gleich doppelt. Behindert wurde der Verkehr nicht nur durch den kurzfristig eingerichteten Schienenersatzverkehr auf den Abschnitten Hennigsdorf-Berlin und Wittstock-Wittenberge. Darüber hinaus, das bestätigte ein Bahnsprecher, dass am Vormittag ein Zug wegen einer Kupplungsstörung derart viel Verspätung hatte, dass er in Neuruppin aus dem Verkehr gezogen wurde. Richtung Hennigsdorf gab es dafür keinen Ersatz. Gegen Mittag sorgte eine Signalstörung in Velten dafür, dass sich mehrere Züge um 20 Minuten verspäteten.