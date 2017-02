Trauercafé hat sich etabliert

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Seit mehr als einem Jahr treffen sich an einem Sonntag im Monat Menschen in Erkner, um gemeinsam ihre Trauer über den Tod eines geliebten Menschen zu bewältigen. Jetzt soll das Angebot erweitert werden, in Form von Trauerseminaren.

Es gibt wenige Angebote, um die eigene Trauer in einer Gruppe zu verarbeiten und zu besprechen - diese Beobachtung hat die Leiterin der Selbsthilfe-Kontaktstelle in Erkner, Angelika Brychcy, bewogen, im November 2015 in ihren Räumen in der Neu Zittauer Straße 15 das Trauercafé ins Leben zu rufen.

Sonntag und Café - das ist beides kein Zufall, sondern Überlegung. "Sonntags gibt es keinen Publikumsverkehr", sagt Angelika Brychcy. Und wenn sie ihren Raum umgestaltet hat, "dann sieht er auch wie ein Café aus", sagt die 60-Jährige. Mit dem Verein Ambulanter Hospizdienst und der Evangelischen Kirchengemeinde in Erkner fand sie zwei Partner, seither treffen sich acht bis zehn Menschen an den Sonntagen, um in Anwesenheit einer Psychologin über ihren Weg der Trauer zu sprechen. "Wer mag, berichtet einfach, wie es ihm geht, wie er oder sie mit der Trauer klar kommt." Ohne Bewertung soll dabei jedes Gefühl und jeder Schritt der Trauerverarbeitung seine Würdigung erfahren.

Nach einer Stunde wird die Runde dann zum Café - auch dank eines ehrenamtlichen Tortenbäckers. "Dann wird gelacht, geweint, auch gesungen, der Pfarrer kommt mit seiner Gitarre vorbei", erzählt Angelika Brychcy. Zu den Erkenntnissen für sie, die selbst vor drei Jahren ihre Mutter verloren hat, gehöre, dass das Sterben immer noch tabuisiert werde. "Oft wird die eigene Sterblichkeit zum Thema", sagt die gelernte Pädagogin, "dabei kommt mitunter heraus, wie wenig man vorbereitet ist" - zum Beispiel war das beim vorigen Mal beim Stichwort Patientenverfügung der Fall.

Zu den Erfahrungen der Gruppe gehört auch, dass die früher üblichen Riten der Trauer - wie das Tragen schwarzer Kleidung für eine bestimmte Zeit - unüblich geworden sind. Auch eine Trauergemeinde gibt es heute kaum mehr.

Dort soll das Trauerseminar ansetzen, das die Psychologin, Katerina Erinski, jetzt in Zusammenarbeit mit der Selbsthilfe-Kontaktstelle anbieten will. Anders als der offene Treff im Café ist dabei an eine geschlossene Gruppe von 8 bis maximal 15 Personen gedacht, die sich jeden zweiten Freitag zehn Wochen lang treffen und ab 17 Uhr zweieinhalb bis drei Stunden miteinander verbringen. Es geht um eine höhere Verbindlichkeit als beim Café, sagt Katerina Erinski. Das Seminar hat einen Anfang und ein Ende, wird eine Reihe von Themen behandeln und den Teilnehmern auch etwas abfordern - bis hin zu Hausaufgaben, sagt die Psychologin. Anders als beim kostenlosen Trauer-Café ist auch, dass 25 Euro erhoben werden; zusätzliche Spenden sind willkommen.

Anmeldung zu einem persönlichen Vorgespräch ab sofort über Angelika Brychcy unter Tel.: 03362 9380902 oder Mail: kis-erkner@awo-fuerstenwalde.de