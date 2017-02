Feuer im Sex-Labyrinth

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) In einem verwinkelten Saunaclub bricht ein Feuer aus, schnell füllen sich die Räume in der 2000 Quadratmeter großen Anlage mit Rauch. Die meisten Gäste retteten sich ins Freie. Bei den Löscharbeiten entdeckt die Feuerwehr jedoch drei Tote.

Von der Tragödie in der Nacht zeugt nur noch der Löschschaum auf der Straße sowie Absperrbänder der Polizei. Das "Steam Works", gegenüber des Zoo-Eingangs in der Kurfürstenstraße gelegen, gilt als eine Top-Adresse in der Schwulenszene. Auf der Webseite werben die Betreiber des "House of Desire" (Haus der Lust) mit einem Ort für "coole Typen und heiße Jungs". Nun durchstöbern Brandermittler des Landeskriminalamtes die rußgeschwärzten Räume.

Dort spielten sich am Sonntag gegen 22.30 Uhr dramatische Szenen ab. Im Keller des zweigeschossigen Etablissements bricht ein Feuer aus - nach ersten Erkenntnissen geriet eine Zwischendecke in Brand. Schnell entwickelte sich dichter Qualm.

Während sich die meisten der rund 30 Männer, die sich laut Feuerwehr in den Räumlichkeiten befanden, teils halbnackt auf die Straße retten konnten, kam für drei Gäste jede Hilfe zu spät. Feuerwehrkräfte entdeckten ihre leblosen Körper; sie starben vermutlich an einer Rauchgasvergiftung. Ihre Identität war zunächst nicht klar. Ein 48-Jähriger wird zudem schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

"Die Löscharbeiten waren sehr aufwendig", sagt Feuerwehrsprecher Sven Gerling. Die 80 Einsatzkräfte hätten im Keller ein stockdunkles Labyrinth vorgefunden sowie Dutzende Video-Kabinen, die aufgebrochen werden mussten. Gerling beschreibt die verwinkelten Räumlichkeiten als "Spielwiesen", die mit einem Wellnessbereich nur wenig zu tun hätten, sondern mehr mit einem Sexclub. Die Sauna selbst ist nach seinen Angaben nur 40 Quadratmeter groß. Eine Orientierung in dem engen Labyrinth sei schwierig. "Wenn es dort zu Panik kommt und Rauch die Sicht versperrt, findet man kaum raus."

Brände in Saunaclubs habe es schon öfter gegeben, die allerdings glimpflich verliefen, so Gerling. In diesem Fall sei erschwerend hinzu gekommen, dass sich die Entrauchung von Kellerräumen häufig kompliziert darstelle. Mehrere Stunden dauerte es, bis die Räume ohne Atemschutzgeräte durchsucht werden konnten.

"Eine Brandstiftung können wir derzeit ausschließen", sagt Polizeisprecher Winfried Wenzel. Es wird geprüft, ob ein technischer Defekt oder fahrlässiges Handeln das Feuer ausgelöst hat. "In dem Club herrschte kein Rauchverbot", so Wenzel. Dies wird auch von früheren Besuchern bestätigt, die sich im Internet zu Wort melden. "Überall durfte man rauchen. In den Kabinen hab ich keine Rauchmelder gesehen", schreibt einer.

Eine zentrale Frage dürfte sein, ob beim Brandschutz alles richtig gemacht wurde. "Die Planung ist Aufgabe der Bauaufsicht", sagt Feuerwehrsprecher Gerling. Der Club war erst Anfang Januar nach monatelangen Umbaumaßnahmen wiedereröffnet worden. Der Geschäftsführer war am Montag nicht zu erreichen - in der Hotline war nur ein Anrufbeantworter geschaltet.