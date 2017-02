Kritik aus Velten an Alleingang der Busgesellschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (HGA) "Ich bin unzufrieden über die Vorgehensweise der OVG", ärgert sich Veltens Baudezernent Berthold Zenner darüber, dass das Oberhaveler Busunternehmen die Haltestelle im Businesspark verlegt hat. Auf der Linie 807 (Hennigsdorf-Velten/Parkstadt) hat die OVG die Schleife in den Businesspark abgeschafft und lässt die Busse stattdessen an der Landstraße halten. Für Zenner ist die neue Haltestelle ein unhaltbarer Zustand. "Das ist sehr unglücklich gelöst worden. Die Haltestelle ist mit keinem ordentlichen Gehweg verbunden. Dadurch war sie in den vergangenen Tagen bei Schnee, Eis und Matsch schwer zu erreichen." Darüber hinaus moniert Zenner, dass der Weg für die Fahrgäste weiter geworden ist. Und schließlich hält er die Lösung auch verkehrstechnisch für problematisch. Der Bus Richtung Velten hält direkt vor einer Kurve, in der Überholverbot gilt. Vonseiten der OVG war die neue Haltestelle damit begründet worden, dass die Linie durch den Abstecher in den Businesspark zu viel Zeit verliere und dadurch häufig den Fahrplan nicht einhalten konnte. Das ist allerdings auch kein Wunder, denn laut dem bis Dezember 2016 geltenden Fahrplan hatte der Busfahrer für die Fahrt vom Halt Businesspark bis zum Stopp am Anglerweg nur eine Minute Zeit.