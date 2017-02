Bürgerbus-Fahrer dringend gesucht

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Anfang April gibt es den Granseer Bürgerbus seit zwölf Jahren. Die Ringlinie 835 fährt von Gransee aus in der Regel vier Mal am Tag über Schönermark, Sonnenberg, Schulzendorf, Rönnebeck, Keller Baumgarten, Meseberg sowie Buberow zurück in die Ackerbürgerstadt. "Anfangs waren manche skeptisch und haben gesagt, die Nachfrage ist doch gar nicht so hoch, die paar Leute können doch auch mit dem Taxi fahren", erinnert sich Rüdiger Ungewiß, stellvertretender Vorsitzender des Bürgerbus-Vereins. "Aber wir sind jetzt bei 40000 Fahrgästen angelangt. Die alle mit Taxis zu transportieren wäre doch gar nicht möglich gewesen." Taxis seien in der Region oftmals während der nachgefragten zeiten mit Fahrten zum Arzt oder ins Krankenhaus schon ausgebucht.Viele, wie Brigitte Mahslof aus Schönermark, die am Montag als Fahrgast Nummer 40000 begrüßt werden konnte, erledigen aber schlicht ihre Einkäufe oder andere kleine Besorgungen in der Stadt und möchten dann in ihr Heimatdorf zurückfahren.