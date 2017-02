"Es war ein Sahnetag"

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (MZV) Mit seiner beeindruckenden Präsenz am Netz zählte Niklas Rudolf bei der 3:0-Gala des SV Lindow-Gransee gegen Spitzenreiter Giesen zu den auffälligsten Akteuren in Grün-Weiß. Der 2,06-Meter-Hüne, gelernter Diagonalangreifer, wusste einmal mehr als Mittelblocker zu überzeugen. Nach der Partie war die Nummer zehn im Team des Ruppiner Zweitligisten unheimlich platt. Die Fragen von Sportredakteur Gunnar Reblin beantworte der Schlaks, der im März seinen 21. Geburtstag feiert, dennoch "überaus gerne", so seine erste Reaktion.