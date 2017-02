Friedrichsthal fordert zweiten Fußballplatz

artikel-ansicht/dg/0/

Friedrichsthal (OGA) Die Überlegungen für den Grundschulneubau sehen als Standort den jetzigen Trainingsplatz des SV Friedrichsthal vor. Deshalb fordert der Ortsbeirat, bei den Planungen für das Bauvorhaben einen zweiten Fußballplatz zu berücksichtigen. Der SV habe derzeit 130 Spieler mit zwei Jugend-, einer Frauen- sowie zwei Männermannschaften. "Die benötigen dringend und schon lange einen zweiten Fußballplatz", sagt Ortsvorsteher Jens Pamperin (CDU). Die Chance, dieses Ziel zu realisieren, biete sich jetzt an, so Pamperin. Deshalb hat der Ortsbeirat einen entsprechenden Antrag an die Stadtverordneten gerichtet, der zunächst im Bauausschuss behandelt wird.