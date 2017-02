Schwitzen an der Luchstraße

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1550223/

Viel Potenzial für Neues: An der Luchstraße in Fehrbellin stehen noch die Überbleibsel des ehemaligen Lehrlings- und Ledigenwohnheims (links). Auf dem rund 6500 Quadratmeter großen Flurstück möchte ein Investor ein Saunadorf eröffnen.

Viel Potenzial für Neues: An der Luchstraße in Fehrbellin stehen noch die Überbleibsel des ehemaligen Lehrlings- und Ledigenwohnheims (links). Auf dem rund 6500 Quadratmeter großen Flurstück möchte ein Investor ein Saunadorf eröffnen. © MZV

"Ich begrüße es immer, wenn in Fehrbellin ein Schandfleck verschwindet", sagt Ortsvorsteher Jürgen Sternbeck. Die Luchstraße in Richtung Fensterwerk ist bereits vor Jahren asphaltiert und mit Straßenlaternen bestückt worden. Die Kegler haben dort ihre Bahnen und die Faustballer ihre Freiflächen. In unmittelbarer Umgebung stehen aber bereits seit Jahrzehnten Ruinen des VEB Plakotex, in dem zu DDR-Zeiten mehr als 600Menschen beschäftigt waren. Zu dem Betrieb gehörte auch ein eingeschossiges Lehrlings- und Ledigenwohnheim, von dem heute nur noch die Grundmauern direkt an der Luchstraße stehen. Schon im Jahr 1990 war es nicht mehr benötigt worden. Im Laufe der Jahre hatten sich an dieser Stelle auch schon andere Firmen probiert. Auch ein bekanntes Unternehmen, das mit Kraftfahrzeugzubehör handelt, hatte sich dort zeitweise eingemietet.

Seit Oktober vergangenen Jahres liegt der Gemeinde von einem Investor aus Falkensee ein Antrag zur Aufstellung eines Bebauungsplans vor, der an der Stelle des Lehrlingswohnheims ein Saunadorf aufbauen möchte. Sein Ziel ist es, auf den rund 6500 Quadratmetern Land sechs verschiedene Saunatypen in Holzhäusern, einen Massageraum und einen beheizten Pool zu bauen. Zudem sind ein Café, ein Kosmetikbereich, Ruheräume sowie eine Spielecke und ein Spielplatz für Kinder geplant.

"Die Idee ist, eine Saunaanlage zu schaffen, die für Familien mit Kindern und jede Altersgruppe nutzbar ist", schreibt der Antragsteller. Perspektivisch möchte er dort sogar Familientage, Pärchentage und auch Zeitfenster für Alleinstehende anbieten.

Um die Privatsphäre im Saunadorf zu garantieren, soll der gesamte Komplex so umbaut werden, dass sich Gäste dort ungestört bewegen können und auch Passanten sich nicht gestört fühlen. Energie soll dort ebenfalls gewonnen werden - mit Photovoltaik-Elementen. Und der hohe Wasserbedarf der Anlage wird auch über eine Aufbereitung des Gebrauchswassers gedeckt.

Zusätzlich zu seinen Ideen hat der Unternehmer die Verwaltung schon wissen lassen, dass er die Ausgaben für die Aufstellung eines Bebauungsplanes übernehmen möchte, so dass der Gemeinde keine Kosten entstehen. Ein Bebauungsplan ist auch nötig. Das Areal an der Luchstraße zählt nämlich noch zum Außenbereich der Stadt, für den erst einmal Baurecht geschaffen werden müsste.

Insgesamt klingt diese Vorhaben nach dem Dafürhalten von Ortsvorsteher Sternbeck gut. Die Fehrbelliner Abgeordneten von CDU und SPD hätten sich darüber auch schon kurz verständigt. Sie sind sich laut Sternbeck einig darin, dass sie gerne noch detaillierte Informationen zu dem Vorhaben und dessen Inhalten möchten, bevor sie in der kommenden Sitzungsschiene ihr endgültiges Votum abgeben. Kontakt hatte Sternbeck zum Investor noch nicht. Auch für den RA war er nicht zu erreichen.

Dass so ein Angebot eine Stadt bereichern kann, zeigt laut dem Ortsvorsteher auch ein ähnliches Projekt, das sich in der Partnerstadt Dülmen schon etabliert hat. Dort gibt es unter anderem das Vitalitätszentrum "Die Sauna-Insel" - mit mehreren Blockhütten, in denen geschwitzt werden kann, mit Garten und Schwimmbecken sowie Kosmetikangeboten. Nicht zuletzt könnte ein solches Saunadorf in Fehrbellin auch eine Bereicherung in der Nähe der dortigen Sportanlagen sein. "Das würde sich dann sinnvoll ergänzen", so Jürgen Sternbeck.

Als erstes Gremium berät der Fehrbelliner Ortsbeirat über den Antrag. Die Abgeordneten tagen an diesem Donnerstag um 19Uhr öffentlich im Saal der Gemeindeverwaltung. Dabei gibt es auch wieder eine Einwohnerfragestunde.