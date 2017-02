Stegner vergleicht Facebook-Geschäftsführerin mit Beate Zschäpe

artikel-ansicht/dg/0/

Kiel (dpa) Mit einem Kommentar beim Kurznachrichtendienst Twitter hat sich SPD-Vize Ralf Stegner böse Kommentare im Netz eingehandelt. Er hatte anhand eines Fotos Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg optisch mit der mutmaßlichen Rechtsterroristin Beate Zschäpe verglichen und getwittert: "Und ich dachte Frau Tschzäpe sei in U-Haft" - Zschäpes Namen falsch schreibend. "Sorry, Kommentar war Fehlgriff-wurde deshalb von mir unmittelbar gelöscht", erklärte er später auf gleichem Wege. "Die damit verbundene Geschmacklosigkeit war nicht beabsichtigt."

Der Partei- und Fraktionschef der SPD in Schleswig-Holstein hat in den letzten Jahren schon öfter mit Twitter-Kommentaren für Ärger gesorgt. Den wohl folgenschwersten setzte er am 15. Juli 2009 ab, als die Situation in der damaligen großen Koalition ausgesprochen angespannt war. "Medien zeigen Retro allenthalben: Politik und Publizistik im Stil vom SH der 70er,80er Jahre bevor Bjoern Engholm aufgeklart hat!", schrieb Stegner seinerzeit. Nur Stunden später ließ die CDU die Koalition platzen.