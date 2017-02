artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Vor weiterem Substanzverlust bei denkmalgeschützten Gebäuden hat in der vergangenen Woche Landeskonservator Thomas Drachenberg gewarnt. Negativ benannt wurde auch Beeskow - obwohl hier sehr viele denkmalgeschützte Gebäude saniert sind - mit dem Haus Bodelschwinghstraße 42.

Nur vor dem Verfall gesichert: das Haus in der Bodelschwinghstraße 42 befindet sich in Privateigentum

"Wir als Stadt tun alles, damit das Haus nicht weiter verfällt. Wir suchen seit Ewigkeiten nach einem Investor", sagt dazu Sanierungsbeauftragte Kerstin Müller.

Der Eigentümer wohne weit weg von Beeskow und habe die Absicht, das Haus zu verkaufen. Es habe auch schon Interessenten gegeben, doch die seien wegen des hohen Sanierungsaufwandes wieder abgesprungen. "Es muss ein Liebhaber kommen, wenn es eine Lösung geben soll", ist Kerstin Müller überzeugt.

Das Objekt Bodelschwinghstraße 42 hat nach Aussagen der Unteren Denkmalpflege städtebauliche, baugeschichtliche und ortsgeschichtliche Bedeutung. Mit seiner Baugeschichte, die nachweislich bis Anfang des 16. Jahrhunderts zurück reicht, ist es eines der ältesten profanen Gebäude in der Stadt Beeskow. Besonders hervorzuheben ist die Holzstube mit profilierter Holzbalkendecke aus dem 16. Jahrhundert, die über Beeskow hinaus von Bedeutung ist.

An dem Objekt, deren Fenster im Untergeschoss zugemauert sind, wurden 2015/16 durch den Eigentümer Sicherungsmaßnahmen durchgeführt. So konnte der Bestand gesichert und der weitere Verfall aufgehalten werden, heißt es aus der Kreisverwaltung.

Darüber hinaus wurde 2016/17 durch Studierende der TU Berlin, Masterstudiengang Denkmalpflege an dem Objekt eine Abschlussarbeit angefertigt. Mit dieser Baudokumentation und den Ergebnissen der Bauforschung wurde eine Grundlage geschaffen, um über eine zukünftige Nutzung nachdenken und eine denkmalgerechte Instandsetzung planen zu können.

Die Bodelschwinghstraße 42 wurde bereits vom früheren Chef der Unteren Denkmalschutzbehörde Hans-Jürgen Rach in den 1990-er Jahren als Einzeldenkmal erkannt. Das 14 Meter lange Haus mit seinen Rundbogenfenstern in der oberen Etage soll in mehreren Bauphasen entstanden sein.