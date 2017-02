Willkommensinitiative feiert Jubiläum

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (OGA) Im Januar vor drei Jahren entstand die Initiative "Willkommen in Gransee", um das Engagement der Bürger für Asylbewerber und Flüchtlinge in der Stadt zu aktivieren. Aus diesem Anlass sind Interessierte für den 4. März zu einer Podiumsdiskussion eingeladen, bei der Ehrenamtler der Initiative und Geflüchtete zu Wort kommen sollen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1550228/

Sechs Themenkomplexe sind vorgesehen. Zum einen soll das Begegnungshaus an der Ruppiner Straße - auch als "Hospital Global" bekannt - vorgestellt werden. Ferner soll es um die Patenarbeit gehen. Dabei geht es beispielsweise um Hilfe bei Behördengängen oder ähnliches. Die Geflüchteten seien - obwohl dabei, die deutsche Sprache zu erlernen - mit amtlichen Schreiben nicht selten überfordert. "Wir verstehen ja einige Dinge schon schwer", beschrieb Ines Richter von der Willkommens-Initiative bei einem Pressegespräch die Situation. Unterstützung in diesen Dinge werde nach wie vor gesucht. Neben Behördengängen gehe es manchmal auch um Arztbesuche. "Für viele reicht es auch, wenn sie einfach Kontakt zu Einheimischen haben können, um die deutsche Sprache zu sprechen. Es sind schon Freundschaften entstanden, aber darum geht es nicht. Wer einfach nur ein oder zwei Stunden in der Woche helfen möchte, ist bei uns genauso willkommen", so Richter weiter.

Neben dem Spracherwerb soll auch das Thema Wohnen in Gransee zur Sprache kommen. Sei anfangs von 80 Personen in der Gemeinschaftsunterkunft am Karl-Marx-Platz die Rede gewesen, leben in Gransee mittlerweile etwa doppelt so viele Asylbewerber, zu zwei Dritteln in Wohnungen, ergänzt Wolfgang Grassl. Bei diesem Punkt sollen Geflüchtete selbst von ihren Erfahrungen berichten.

Sind diese vier Punkte mit zehn bis zwölf Minuten eher kurz gehalten, soll dann bei der Diskussion unter dem Titel "Gransee und die neuen Mitbürger" etwas weiter ausgeholt werden. Dazu werden Vertreter von Amtsverwaltung, Lokalpolitik, Kirchengemeinde, Kita, Schule und Sportverein auf dem Podium erwartet. Ein Ausblick auf die zukünftigen Aufgaben soll ebenfalls gewagt werden. Anschließend endet die Veranstaltung mit einem kleinen Kulturprogramm und geht in einen bunten Abend über. Beginn ist um 16 Uhr.

Die Einladung der Willkommens-Initiative richte sich nicht nur an Unterstützer, sondern ausdrücklich auch an solche alteingesessenen Granseer, die sich einfach informieren wollen, betont Klaus Pölitz.

Als das Asylheim Anfang 2015 bezogen wurde, habe es durchaus kritische Stimmen gegeben, erinnert sich Wolfgang Grassl. Mittlerweile sei das Zusammenleben mit den ausländischen Neubürgern aber für viele zur Normalität geworden. Speziell die rechtsextreme NPD habe anfangs versucht, von außen Proteste in der Stadt zu lancieren, in Gransee selbst sei dies erfreulicherweise nicht auf Widerhall gestoßen.