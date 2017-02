artikel-ansicht/dg/0/

Beverly Hills (dpa) Mehr als 160 Oscar-Anwärter haben sich vor Verleihung des wichtigsten Preises der Filmbranche zum traditionellen Mittagessen in Beverly Hills versammelt. Mit dabei waren unter anderem Emma Stone, die in der 14-fach nominierten Musical-Romanze «La La Land» neben Ryan Gosling die Hauptrolle spielt. Das berichtet der «Hollywood Reporter». Nicole Kidman aus dem sechsfach nominierten «Lion» sowie Denzel Washington und Jeff Bridges aus den je vierfach nominierten Filmen «Fences» beziehungsweise «Hell or High Water» nahmen auch teil. Die Oscars werden am 26. Februar verliehen.