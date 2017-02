Müdigkeit, Kraftlosigkeit und viel Durst

artikel-ansicht/dg/0/

Podelzig (MOZ) Im Rahmen der seit über zwei Jahren monatlichen Gesprächsrunde "Treff am Donnerstag" konnte Moderator und Ideengeber Prof. Klaus Vetter erneut eine Referentin aus dem medizinischen Bereich begrüßen. Anke Pipenburg, beruflich in einer Arztpraxis als Krankenschwester tätig, sprach über Diabetes. Wie die Teilnehmerzahl belegte, offenbar ein Thema, das aufgrund der hohen Verbreitung - Schätzungen gehen von sieben Millionen Betroffenen in Deutschland aus - auf großes Interesse stößt. Ihren Vortrag, der inhaltlich Ursachen, Therapie und Hinweise zur richtigen Ernährung bei einer Diabeteserkrankung umfasste, begann Anke Pipenburg mit einer Analyse der Krankheitssymptome.