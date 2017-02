Situation auf Ostbahn leicht entspannt

artikel-ansicht/dg/0/

Gusow/Rehfelde (MOZ) Die Situation auf der Ostbahn beginnt, sich zu entspannen. In der vergangenen Woche fand im Landkreis eine Gesprächsrunde statt. An ihr nahmen Vertreter von an der Ostbahn liegenden Kommunen sowie der NEB-Geschäftsführer teil. "Die NEB ist bemüht, an die guten Zeiten der Anfänge anzuknüpfen und das damals bereits erreichte Niveau wieder zu erreichen", resümiert Reiner Donath, Bürgermeister von Rehfelde. Nutzer der Bahn hätten ihm bestätigt, dass sich vieles verbessert habe, aber immer noch zu viele Abweichungen auftreten.