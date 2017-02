Drei Wochen ohne Auto mobil

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Nach der durchaus erfolgreichen Premiere im vorigen Jahr nimmt Eberswalde erneut am bundesweiten Wettbewerb "Stadtradeln" teil. Das hat Jacob Renner mitgeteilt, der im Rathaus der Barnimer Kreisstadt als Klimaschutzmanager in der Verantwortung steht. Schon heute ruft der Verwaltungsmitarbeiter alle Interessierten dazu auf, vom 17. Juni bis zum 7. Juli verstärkt in die Pedalen zu treten. "Es geht uns darum, das Verkehrsmittel Fahrrad zu fördern und aufzuzeigen, dass die umweltschonende Mobilität eine echte Alternative zum Auto darstellt", sagt Jacob Renner. Neben aktiven Startern würden noch Unterstützer gesucht, die im Aktionszeitraum zum Beispiel geführte Radtouren organisieren, das Stadtradeln gut sichtbar bewerben oder für die Verlosung unter allen Teilnehmern Preise stiften könnten, heißt es in der Pressemitteilung weiter.