Herzschlagfinale in der Erlengrund-Halle

Altlandsberg (MOZ) Das Heimspiel des MTV Altlandsberg in der 3. Liga der Handball-Frauen gegen Germania Fritzlar wurde von den Gastgeberinnen nach einem 19:20-Rückstand in der 56. Minute noch mit 21:20 gewonnen. Oder vielleicht doch nicht? Die Gäste aus Nordhessen jedenfalls haben laut Spielprotokoll einen Einspruch angekündigt.

Grund für den Einspruch sei eine Schiri-Entscheidung in den Schluss-Sekunden. Wie dem auch sei. Und wie und ob nun geurteilt wird: Die vergangenen 60 Minuten enthielten fast alles, was man von einem Duell Tabellen-Dritter gegen Drittliga-Meister in der Staffel Ost erwarten kann - nur nicht Klasse und Coolness im Sturmgeschehen. Da hatte selbst die neunmalige Altlandsberger Torschützin Sophie Lütke - die MTV-Zuverlässigkeit in Person - ein paar "Graupen" im Repertoire. Immerhin: Platz 3 in der 3. Liga Ost ist auf jeden Fall gesichert.

"Es fehlte unsere Dynamik der vergangenen Wochen. Wir spielten vor dem Tor zu langsam und haben zu viel verworfen. Es war halt ein schlechter Tag", gestand Martyna Rupp, die vier Treffer zum Endresultat beisteuerte. 34 Angriffe (Fehlwürfe, technische Mängel) verpufften im Handball-Nichts. Welche schreckliche Bilanz. Aber auch welche wunderbare Moral.

Als Lucyna Trzczak beim Stand von 0:0 nach einem Zuckerpass von Torhüterin Jenny Haß den Ball beim folgenden Konter einen Meter neben das Tor semmelte, da musste man schon befürchten, dass die Nerven blank liegen. Aber genau die polnische Flügelflitzerin (15 Tore gegen Zirndorf im Heimspiel davor), die nun wirklich nicht ihr bestes Spiel für die Grün-Weißen hinlegte, blieb in einer mega-wichtigen Szene eiskalt. Die Uhr zeigte 56 Minuten und 45 Sekunden an. Wieder Konterversuch der 20-Jährigen. Und diesmal jagte Lucy den Ball zu ihrem einzigen Treffer des Tages und zum 20:20-Ausgleich in die Maschen.

Die Spielstationen davor waren aus MTV-Sicht 3:2, 5:7, 8:7, 12:9, 13:13,16:17, 17:19, 19:19. Also ein permanenter Tanz auf der Rasierklinge und Spannung ohne Ende. Das Schluss-Resultat zum 21:20 besorgte 25 Sekunden vor Schluss (natürlich) Sophie Lütke. "Sie und unsere Torhüterinnen - vor allem Jennifer Höft in der zweiten Halbzeit - retteten uns das Spiel", so erleichtert Altlandsbergs neuer Trainer Andy Nötzel nach seinem dritten Sieg im dritten Pflichtspiel.

Aber der Coach wird viel auszuwerten haben in der kommenden Woche. Andy Nötzel: "Die kämpferische Leistung war in Ordnung. Im Großen und Ganzen auch die Abwehrarbeit. Schließlich ist Germania Fritzlar eine starke Mannschaft. Es war aber besprochen, dass wir im Angriff konsequent in die Tiefe gehen wollen. Das passierte kaum. Und dann unsere vielen Fehlwürfe und sonstigen Ballverluste. Das muss schnell wieder besser werden."

Selbst die zu Recht gelobten Keeperinnen, die unter anderem drei Siebenmeter hielten, hatten ihre Aussetzer. Torwart-Trainer Daniel Neumann: "Jenny Haß begann in der ersten Halbzeit stark, ließ sich aber dann von der Nervosität ihrer Vorderleute anstecken. Doch gerade in einer solchen Situation muss eine Torhüterin ihrer Mannschaft mit spektakulären Paraden den Rücken stärken. So wie es später auch Jennifer Höft tat. Aber dann folgte ihr Aussetzer, der uns fast noch teuer zu stehen kam. "

Nämlich: Zwölf Sekunden vor Schluss eroberte sich der MTV noch einmal den Ball. Statt den bei der 21:20-Führung in aller Ruhe zu sichern und kontrolliert abzuspielen, versuchte sie einen Risiko-Konterpass. Der ging prompt schief und führte unmittelbar danach zu den Turbulenzen mit Zwei-Minuten-Strafe für Sophie Lütke.

Was soll's? Das blutjunge MTV-Team wird daraus lernen - und es hofft, dass die Rekonvaleszenten bald wieder fit werden. Mandy Gramattke (schwerer Pferdekuss beim 27:26-Sieg in Markranstädt), die auf dem rechten Flügel sehr vermisst wurde, sagte: "Die Einblutung im Muskel war zu stark. Der Arzt hatte mir vom Spiel abgeraten, um Folgeschäden zu vermeiden."

Zum Schluss legte Thomas Klatt den Finger noch mal auf die Wunde. Der MTV-Handball-Abteilungsleiter: "Nur 21 Treffer in einem Heimspiel sind natürlich viel zu wenig. Wir müssen dringend wieder für mehr Torgefahr aus dem Positionsspiel sorgen, sonst bekommen wir in den nächsten schweren Spielen echte Probleme."

MTV Altlandsberg: Jenny Haß, Jennifer Höft - Anne-Christine Miniers 2, Sophie Lütke 9, Martyna Rupp 4, Melanie Wüstner 1, Monique Günther, Lucyna Trzczak 1, Katarina Pavlovic 4/2, Bernadet Mudri, Luisa Ludewig