Vier Jahrzehnte als Stadtverordnete

Fürstenwalde (bs) Exakt 40 Jahre lang gestaltete sie die Kommunalpolitik in Fürstenwalde mit. Nahezu jeder kannte die kleine, zierliche Frau, auch, weil sie stets zu Fuß unterwegs war, selbst zuletzt, als ihr das Gehen bereits schwerer fiel. Nun hat sie ihren letzten Gang angetreten. In der Nacht zu Sonnabend ist Maria Meinl nach schwerer Krankheit im Alter von 82 Jahren gestorben. Das hat der Stadtverband der Linken am Montag mitgeteilt.