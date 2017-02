Als ob die Eisenbahn ständig vorbeirauscht

artikel-ansicht/dg/0/

Das schmucke Anwesen von Gerda Reichert im Neunziger Winkel von Neutrebbin ist fast 200 Jahre alt. Schon ihr Vater Georg, der Schmied auf Herrnhof war, ist dort geboren. Den Krieg hatte es fast unbeschadet überstanden. Als ihre Familie von der Flucht zurückkam, der von Wilhelm Dietrich von Ditfurth organisierte Treck führte sie bis Lübeck und Crivitz, war dort die polnische Kommandantur eingezogen. "Wir konnten fast alles behalten", erzählt Gerda Reichert. Das Verhältnis insbesondere zu dem jüdischen Dolmetscher der Kommandantur war sehr gut. Noch größer war die Freude, dass es bald zum Wiedersehen mit ihrem älteren Bruder Werner kam.

Viel schlimmer aber ging es dafür zwei Jahre später beim Hochwasser aus. Auf dem weit abgelegenen Hof am Letschiner Hauptgraben war die Kunde vom Dammbruch bei Neumanschnow noch gar nicht angekommen. Entsprechend ungläubig entgegnete Gerda Reicherts Mutter, als eine Nachbarin zur Flucht drängte: "Aber Frau Steinbring! Was machen Sie denn für ein Gesicht? Sie sind ja ganz grün. Nun setzen Sie sich erst mal!"

Doch das nahe Wasser sollte auch sie bald in hektische Betriebsamkeit versetzen. "Mein erster Gedanke galt meinem Dackel Mäuschen. Den habe ich in die Räucherkammer auf dem Boden eingesperrt. Und dort oben brachten wir uns auch in Sicherheit", erzählt die 1938 geborene Zeitzeugin. Noch heute kann sie die Bodenluke zeigen, die zur wichtigsten Verbindung in die Welt wurde. Heute allerdings ist sie durch eine massive Treppe erreichbar. Damals musste eine Leiter reichen. Auch die Erwachsenen dachten zuerst ans wertvolle Vieh. Das Pferd, die tragende Sau, die Hühner und Kaninchen brachte ein Onkel zu Verwandten nach Harnekop und Reichenow.

Dann kam das Wasser. "Es hörte sich an, als ob ständig ein Zug vorbeifährt. Die Bahnstrecke ist ja nicht weit weg. Aber es hörte nicht auf, dieses Rauschen", erzählt Gerda Reichert. Zwei Familien drängten sich auf dem Boden. Unten, in der Küche, stand Nachbars Kuh, weil die Siedler vom Gut Herrnhof dieses Tier nicht mit auf den Stallboden lassen wollten, wo die übrigen Kühe sicher standen. Vom Dachboden aus wurde ein Loch geschlagen, durch das der Kuh der Kopf hoch gehalten wurde, um sie vor dem Ertrinken zu retten. Vergebens. Die Kuh ertrank und auch die Erwachsenen hatten große Angst. Am 24. März, zwei Tage nach dem Dammbruch, wurden die Familien vom Dachboden abgeholt. Zunächst ging es nach Neutrebbin zum älteren Bruder, wo dann sieben Leute in einer kleinen Wohnung am Pappelweg ausharrten. Dann sollten zunächst Kinder und Schwangere endgültig in Sicherheit gebracht werden. "Ich weiß noch, dass sich eine Frau als Schwangere ausgab und sich extra so kleidete. Mit ihr kam ich in einen Spreewaldkahn. Die Fahrt ging am Wriezener Damm entlang. Ich sah, dass der Hof am Burgwall trocken geblieben war. Der liegt höher", erinnert sich Gerda Reichert. Auch an die Kastanien am Park, bei denen sie in Kunersdorf angekommen waren.Von dort aus ging es für Gerda Reichert nach Möglin und dann nach Reichenow, wo sie auch die Schule besuchte.

Die Erwachsenen versuchten indes, irgendwie wieder zum Gehöft zu kommen. Am Sägewerk Scheerer gab es Holz. Dort wurden Flöße zusammengezimmert. Die großen Schäden konnten sie aber nicht verhindern. Lediglich die tote Kuh wurde aus der Küche geholt. Bei einem Sturm um Ostern 1947 driftete ein Baumstamm auf das alte Haus zu und schlug immer wieder gegen das Fachwerk-Gebälk. "Den Dachstuhl haben wir zum Teil auf einem Nachbargrundstück wiedergefunden", erzählt Gerda Reichert. Auch der Stall war zusammengefallen. Nur eine Ruine stand noch. Das Mobiliar war weg, mit Ausnahme eines Sofas, das sich voll Wasser gesogen hatte und schwer war. "Wir hatten nichts mehr, als wir zurückkamen: keinen Herd, keine Betten, nicht einmal mehr einen Kochtopf." All das, was glücklicherweise nach dem Krieg noch übrig geblieben war, war weg.

Zunächst wohnte die Familie in einer Wohnung auf einem Nachbargrundstück. Auf irgendwelchen Brettern wurden Regale gebaut, um etwas abstellen zu können. Baumaterial gab es gar nicht. Der Onkel demontierte in Herrnhof das Holz von den Dächern der Zuckerrüben-BlattSilos. Von irgendwoher wurden Steine zusammengeholt, um erst einmal den Stall wiederherzurichten. Die Familie indes hatte Glück, dass in Reichenow Saatkartoffeln verteilt worden waren. Damit konnte sie im Oderbruch mit der Aussaat beginnen. "Auch im Garten wuchs alles prächtig. Kaum etwas war eingegangen. Aber natürlich gedieh auch das Unkraut ebenso gut."

Nach dem Hochwasser, im Frühsommer, bekam Gerda Reichert Malaria. Sie musste für einige Zeit ins Krankenhaus Wriezen. Auf dem Hof des Gebäudes, wo heute die Hageba ihre Wohnungs-Verwaltung hat, gab es Kranken-Baracken. Zu essen gab es dort lediglich Kartoffelflockensuppe.

