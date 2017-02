Proben für Amazing Grace beginnen am Dienstag

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Die Proben für das Chormusical "Amazing Grace" beginnen an diesem Dienstag, 7. Februar, um 19 Uhr im Saal der Landeskirchlichen Gemeinschaft, Rosmarinstraße 9 in Bad Freienwalde. Dafür sucht Sergej Sazonov-Forbrig, musikalischer Leiter des Hoffnungsland-Chors Sängerinnen und Sänger aller Altersgruppen, die Lust haben und die nötige Disziplin mitbringen, an einem solchen Projekt teilzunehmen. Er geht davon aus, dass die Proben ein Jahr in Anspruch nehmen werden und das Musical im Frühjahr 2018 uraufgeführt wird.