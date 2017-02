Bienenhäuser aus Roggenstroh

artikel-ansicht/dg/0/

Schönow/Passow (MOZ) Imkerbienen leben heutzutage in Behausungen aus Kunststoff oder Holz. In der Fachsprache wird die Bienenwohnung als Beute bezeichnet. Früher lebten sie unter des Obhut des Menschen auch in Bienenkörben. Das kennen viele Kinder höchstens noch aus dem Märchenbuch oder aus Erzählungen der Großeltern. Und dennoch ist das alte Handwerk nicht tot. Der Imkerverein Ostuckermark hat gerade für alle Interessenten einen Kurs angeboten, bei dem die Kunst des Bienenkorbbauens erläutert wurde. Am praktischen Beispiel konnten die zwölf Teilnehmer erleben, wie eine solche Behausung entsteht.