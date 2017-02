Neuem Gerätehaus folgt noch Fahrzeug

artikel-ansicht/dg/0/

Waldsieversdorf (MOZ) Nicht wegen der Einsätze, sondern aus einem anderen Grund wird das Jahr 2016 den Mitgliedern der Waldsieversdorfer Feuerwehr besonders in Erinnerung bleiben. Am 10. September konnten sie feierlich ihr neues Gerätehaus in Betrieb nehmen, während im leer gezogenen Altbau nebenan nun der Bauhof ein ordentliches Domizil hat. Regelmäßige Baubesprechungen, Abstimmungen zu Einzelheiten der Ausstattung und Arbeitseinsätze rund um den Umzug - das waren demzufolge Punkte, die sich in der Monatsauflistung von Wehrführer Andreas Klupsch immer wieder fanden.