Umbau im Seniorenzentrum abgeschlossen

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (red) Um das Zuhause älterer und pflegebedürftige Menschen attraktiver und sicherer zu gestalten und die Anforderungen an den Brandschutz zu gewährleisten, waren in den Wohnbereichen 1-4 des Hauses "Clara Zetkin" in der Anton-Saefkow-Allee 1 erhebliche Umbauarbeiten erforderlich. "Dank tatkräftiger und sachgerechter Ausführung der an diesen Baumaßnahmen beteiligten Firmen ist es nun endlich geschafft: Die Wohn- und Arbeitsbereiche des Hauses 1F erstrahlen in neuem Gewand", freut sich Geschäftsführer Norbert Fröhndrich. Besonderer Dank gelte den Bewohnern und Mitarbeitern im Haus 1F, die mit ihrem Verständnis und ihrer Geduld die Beeinträchtigungen in erheblichem Maße mitgetragen haben. "Künftig stehen unseren Bewohnern attraktivere Wohnbereiche zur Verfügung, in denen sie sich sicher und geborgen fühlen können. Für unsere Mitarbeiter wurden moderne Arbeitsbereiche geschaffen, in denen sie sich nun wieder voll und ganz der Pflege in hoher Qualität widmen."