Illegale Müll-Entsorgung am Wegesrand

artikel-ansicht/dg/0/

Blumberg (au) Illegale Abfallensorgungen sind leider keine Einzelfälle - auch im Barnim nicht. Philipp Schöning entdeckte diesen Müll am Sonntag an der Verlängerung des Friedensweges in Blumberg und informierte per Mail und angehängtem Foto das kreisliche Bodenschutzamt in Eberswalde.